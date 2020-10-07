https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578537112.html

В Степанакерте раздались новые взрывы

Серия из нескольких взрывов раздалась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T00:57

2020-10-07T00:57

2020-10-07T08:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578550726_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2749b3cea913b7c7c07f4d075b5eaf4f.jpg

<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Серия из нескольких взрывов раздалась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.Одновременно с этим в городе включили сирену воздушной тревоги. Она звучала около 20 минут.После этого еще несколько раз за ночь включали сирену, время от времени слышались взрывы и можно было увидеть сильные вспышки. Жители ради светомаскировки начали отключать освещение, однако Степанакерт и так частично остался без электричества и воды.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.

Михаил Грозный Чем дальше тем число жертв будет возрастать . И вина вся будет на Армении . 18

3

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сирены тревоги: неспокойная ночь в Степанакерте В Степанакерте этой ночью неспокойно - несколько раз включили сирену тревоги, время от времени слышны взрывы и видны сильные вспышки. 2020-10-07T00:57 true PT0M16S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире