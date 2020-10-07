https://ria.ru/20201007/sigarety-1578601426.html

Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты

Сенаторы в среду одобрили закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:57

2020-10-07T12:57

2020-10-07T12:57

сигареты

совет федерации рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Сенаторы</a> в среду одобрили закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на <a href="https://ria.ru/keyword_sigarety/" target="_blank">сигареты</a>, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах – на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год.Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.Закон также содержит нормы, касающиеся введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы, и уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже.

https://ria.ru/20200921/sigarety-1577556303.html

https://ria.ru/20200917/sigarety-1577384243.html

Арсений Новиков Надо было на 100% повышать. 25

agent_anonimus Да кто бы сомневался! Вот если бы рассматривали увеличение МРОТ, прогрессивное налогообложение, приведение з/п депутатов и сенаторов к МРОТу по региону от которого они представлены, это бы ни в жизнь не прошло. А налоги, акцизы, поборы - за двумя руками и двумя ногами. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сигареты, совет федерации рф, экономика