https://ria.ru/20201007/sigarety-1578601426.html
Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты
Сенаторы в среду одобрили закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:57
2020-10-07T12:57
2020-10-07T12:57
сигареты
совет федерации рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Сенаторы</a> в среду одобрили закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на <a href="https://ria.ru/keyword_sigarety/" target="_blank">сигареты</a>, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах – на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год.Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.Закон также содержит нормы, касающиеся введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы, и уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже.
https://ria.ru/20200921/sigarety-1577556303.html
https://ria.ru/20200917/sigarety-1577384243.html
Арсений Новиков
Надо было на 100% повышать.
25
agent_anonimus
Да кто бы сомневался! Вот если бы рассматривали увеличение МРОТ, прогрессивное налогообложение, приведение з/п депутатов и сенаторов к МРОТу по региону от которого они представлены, это бы ни в жизнь не прошло. А налоги, акцизы, поборы - за двумя руками и двумя ногами.
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8
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сигареты, совет федерации рф, экономика
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сенаторы
в среду одобрили закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты
, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.
Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах – на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.
Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год.
Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.
Закон также содержит нормы, касающиеся введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы, и уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже.