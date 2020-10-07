https://ria.ru/20201007/shtraf-1578619125.html

Польша считает, что у нее есть инструменты взыскать с "Газпрома" штраф

Официальная Варшава считает, что у нее есть инструменты взыскать с "Газпрома" штраф в 7,6 миллиарда долларов, наложенный польским антимонопольным органом,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:05

2020-10-07T14:05

2020-10-07T14:05

северный поток — 2

pgnig

газпром

польша

европа

варшава

экономика

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<strong>ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Официальная <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> считает, что у нее есть инструменты взыскать с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" штраф в 7,6 миллиарда долларов, наложенный польским антимонопольным органом, заявил в среду заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский.Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. "Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе."Как и в случае с последним штрафом в отношении "Газпрома" (компенсация по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской компании <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x6e91f28/" target="_blank" data-auto="true">PGNiG</a> – ред.), который был немного меньше, но все равно это была сумма довольно большая, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты, чтобы его реализовать", - цитирует Яблоньского агентство РАР.При этом он не уточнил, а каких именно инструментах взыскания штрафа идет речь.Замглавы МИДа также подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> "неизменно напоминает европейским партнерам", что "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" "угрожает энергетической безопасности всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, он также угрожает европейским потребителям, потому что потенциально может привести к созданию необоснованного перевеса в пользу доминирующего положения "Газпрома" и доминированию России".

https://ria.ru/20201007/potok-1578618013.html

https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html

Василий П. Краны закрыть на границе Белоруссии и инструмент закончится. 66

nn uu Не стоит так переживать за Миллера - на внутреннем рынке с пенсов отобьет легко. 39

14

польша

европа

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, pgnig, газпром, польша, европа, варшава, экономика