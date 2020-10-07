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https://ria.ru/20201007/shtraf-1578619125.html
Польша считает, что у нее есть инструменты взыскать с "Газпрома" штраф
Официальная Варшава считает, что у нее есть инструменты взыскать с "Газпрома" штраф в 7,6 миллиарда долларов, наложенный польским антимонопольным органом,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:05
2020-10-07T14:05
северный поток — 2
pgnig
газпром
польша
европа
варшава
экономика
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<strong>ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Официальная <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> считает, что у нее есть инструменты взыскать с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" штраф в 7,6 миллиарда долларов, наложенный польским антимонопольным органом, заявил в среду заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский.Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. "Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе."Как и в случае с последним штрафом в отношении "Газпрома" (компенсация по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской компании <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x6e91f28/" target="_blank" data-auto="true">PGNiG</a> – ред.), который был немного меньше, но все равно это была сумма довольно большая, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты, чтобы его реализовать", - цитирует Яблоньского агентство РАР.При этом он не уточнил, а каких именно инструментах взыскания штрафа идет речь.Замглавы МИДа также подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> "неизменно напоминает европейским партнерам", что "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" "угрожает энергетической безопасности всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, он также угрожает европейским потребителям, потому что потенциально может привести к созданию необоснованного перевеса в пользу доминирующего положения "Газпрома" и доминированию России".
https://ria.ru/20201007/potok-1578618013.html
https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html
Краны закрыть на границе Белоруссии и инструмент закончится.
66
Не стоит так переживать за Миллера - на внутреннем рынке с пенсов отобьет легко.
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польша
европа
варшава
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северный поток — 2, pgnig, газпром, польша, европа, варшава, экономика

Польша считает, что у нее есть инструменты взыскать с "Газпрома" штраф

14:05 07.10.2020
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Официальная Варшава считает, что у нее есть инструменты взыскать с "Газпрома" штраф в 7,6 миллиарда долларов, наложенный польским антимонопольным органом, заявил в среду заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. "Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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"Как и в случае с последним штрафом в отношении "Газпрома" (компенсация по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской компании PGNiG – ред.), который был немного меньше, но все равно это была сумма довольно большая, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты, чтобы его реализовать", - цитирует Яблоньского агентство РАР.
При этом он не уточнил, а каких именно инструментах взыскания штрафа идет речь.
Замглавы МИДа также подчеркнул, что Польша "неизменно напоминает европейским партнерам", что "Северный поток 2" "угрожает энергетической безопасности всей Европы, он также угрожает европейским потребителям, потому что потенциально может привести к созданию необоснованного перевеса в пользу доминирующего положения "Газпрома" и доминированию России".
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Северный поток — 2PGNiGГазпромПольшаЕвропаВаршаваЭкономика
 
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