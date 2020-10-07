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РИА Наука
https://ria.ru/20201007/shattl-1578591656.html
Российские ученые предложили создать беспилотный лунный шаттл "Корвет"
Российские ученые предложили использовать совместно с российской станцией на орбите Луны шаттл под названием "Корвет" для изучения поверхности спутника Земли и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:13
2020-10-07T12:13
риа наука
земля
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Российские ученые предложили использовать совместно с российской станцией на орбите Луны шаттл под названием "Корвет" для изучения поверхности спутника <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> и доставки образцов грунта, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Игорь Митрофанов."В таком случае вместе с кораблем "Орел"… мы предлагаем иметь автоматический шаттл "Корвет", который был бы способен многократно опускаться на поверхность Луны и возвращаться на орбиту, чтобы состыковываться с "Орлом" или временной орбитальной станцией", - сказал он на симпозиуме по изучению Солнечной системы.По словам ученого, "Корвет" нужен, чтобы исследовать "интересные места", коих множество на поверхности Луны. Такой шаттл мог бы устанавливать на Луне исследовательские капсулы с оборудованием для сейсмометрии, измерения температурных характеристик, радиации и других параметров.Кроме того, "Корвет" должен уметь брать с поверхности образцы и доставлять их на орбитальную станцию. На орбите шаттл будет заправлять свои баки, чтобы вновь отправиться на поверхность.Таким образом, эффективным способом изучения Луны, по словам Митрофанова, будет использование человеком, находящимся на станции, таких автоматизированных шаттлов.Ранее глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал, что ведет с Минфином дискуссию о необходимости включения создания комплекса для высадки космонавтов на Луну в космическую программу РФ на 2021-2030 годы.Сейчас в России разрабатывается сверхтяжелая ракета, создается космический корабль "Орел" для полета на Луну, однако работы по взлетно-посадочному комплексу для высадки космонавтов на лунную поверхность не ведутся. Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20200517/1571581062.html
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Новости
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земля, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин

Российские ученые предложили создать беспилотный лунный шаттл "Корвет"

12:13 07.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российские ученые предложили использовать совместно с российской станцией на орбите Луны шаттл под названием "Корвет" для изучения поверхности спутника Земли и доставки образцов грунта, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
"В таком случае вместе с кораблем "Орел"… мы предлагаем иметь автоматический шаттл "Корвет", который был бы способен многократно опускаться на поверхность Луны и возвращаться на орбиту, чтобы состыковываться с "Орлом" или временной орбитальной станцией", - сказал он на симпозиуме по изучению Солнечной системы.
По словам ученого, "Корвет" нужен, чтобы исследовать "интересные места", коих множество на поверхности Луны. Такой шаттл мог бы устанавливать на Луне исследовательские капсулы с оборудованием для сейсмометрии, измерения температурных характеристик, радиации и других параметров.
Кроме того, "Корвет" должен уметь брать с поверхности образцы и доставлять их на орбитальную станцию. На орбите шаттл будет заправлять свои баки, чтобы вновь отправиться на поверхность.
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Таким образом, эффективным способом изучения Луны, по словам Митрофанова, будет использование человеком, находящимся на станции, таких автоматизированных шаттлов.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал, что ведет с Минфином дискуссию о необходимости включения создания комплекса для высадки космонавтов на Луну в космическую программу РФ на 2021-2030 годы.
Сейчас в России разрабатывается сверхтяжелая ракета, создается космический корабль "Орел" для полета на Луну, однако работы по взлетно-посадочному комплексу для высадки космонавтов на лунную поверхность не ведутся. Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
 
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РИА НаукаЗемляКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий Рогозин
 
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