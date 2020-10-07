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Франция и ФРГ предложат ЕС пакет санкций из-за инцидента с Навальным
Франция и Германия предложат европейским странам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщается в заявлении министров... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:39
2020-10-07T22:54
россия
алексей навальный
евросоюз
франция
германия
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франция</a> и <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германия</a> предложат европейским странам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, сообщается в заявлении министров иностранных дел двух стран."Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных норм ввиду их официальных функций, а также на лиц, задействованных в программе "Новичок", — говорится в коммюнике.Как отмечают дипломаты, Москву неоднократно призывали "пролить свет" на обстоятельства отравления Навального, однако российская сторона "пока не предоставила убедительных объяснений". По мнению иностранных министров, сейчас нет других "правдоподобных" версий, кроме как "ответственности и причастности России".Ранее глава немецкого МИД <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что Брюссель может "очень быстро" согласовать и ввести ограничительные меры против тех, кто якобы вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России. В ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в ЕС, несмотря на неоднократные заявления российских властей о том, что такие яды в стране не производят.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже оппозиционера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается, 23 сентября его выписали из стационара.Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578588689.html
Ответьте зеркально, закройте СП-2 и приостановите на пол года СП-1. Развивайте Газофикацию России.
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Саранча встаёт на крыло...
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франция
германия
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россия, алексей навальный, евросоюз, франция, германия, в мире

Франция и ФРГ предложат ЕС пакет санкций из-за инцидента с Навальным

18:39 07.10.2020 (обновлено: 22:54 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Франция и Германия предложат европейским странам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщается в заявлении министров иностранных дел двух стран.
"Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных норм ввиду их официальных функций, а также на лиц, задействованных в программе "Новичок", — говорится в коммюнике.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Как отмечают дипломаты, Москву неоднократно призывали "пролить свет" на обстоятельства отравления Навального, однако российская сторона "пока не предоставила убедительных объяснений". По мнению иностранных министров, сейчас нет других "правдоподобных" версий, кроме как "ответственности и причастности России".
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Брюссель может "очень быстро" согласовать и ввести ограничительные меры против тех, кто якобы вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России. В ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в ЕС, несмотря на неоднократные заявления российских властей о том, что такие яды в стране не производят.

Инцидент с Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Позже оппозиционера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается, 23 сентября его выписали из стационара.
Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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РоссияАлексей НавальныйЕвросоюзФранцияГерманияВ мире
 
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