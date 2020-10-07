https://ria.ru/20201007/sanktsii-1578691198.html

Франция и Германия готовят санкции против России из-за дела Навального

Власти Франции и Германии готовят пакет санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, как ожидается, ограничительные меры могут затронуть... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:16

2020-10-07T18:16

2020-10-07T18:42

россия

алексей навальный

главное разведывательное управление рф

франция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> и <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> готовят пакет санкций против России из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, как ожидается, ограничительные меры могут затронуть представителей ГРУ, сообщает агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на дипломатов.Как отмечают источники агентства, Франция и ФРГ предложат введение санкций европейским партнерам на этой неделе, в преддверии встречи глав МИД стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, которая состоится 12 октября.Ранее глава МИД Германии <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a> заявил, что Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России, в ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в ЕС, несмотря на неоднократные заявления российских властей о том, что отравляющие вещества в стране не производят.Ранее Организация по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>) заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно ОЗХО по запросу Берлина ведет свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578223884.html

https://ria.ru/20201006/manipulyatsii-1578527445.html

ludmila emaletdinova Будем продолжать барахтаться или взорвём этот газопровод со словами "Так не доставайся ты никому!" 23

Николай Васильевич Оппозиционфюрер Навальный убедительно сказал что его отравил Путин. А санкции вводят против ГРУ. Где логика? 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, главное разведывательное управление рф, франция, германия, в мире