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https://ria.ru/20201007/sanktsii-1578627602.html
МИД Германии пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным
Германия обсудит с партнерами по Евросюзу и Организации по запрещению химического оружия общую реакцию на инцидент с Алексеем Навальным, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:36
2020-10-07T15:52
госпитализация алексея навального
хайко маас
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> обсудит с партнерами по Евросюзу и Организации по запрещению химического оружия общую реакцию на инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.По его словам, если Москва не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то "адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны".Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО", - написал политик в <u><a href="https://twitter.com/heikomaas">Twitter</a></u>.Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении из Томска в Москву. Омские медики, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не понятно, однако каких-либо токсичных субстанций в крови и моче Навального, по данным омских врачей, не обнаружили.Позже пациента перевезли самолетом из Омска в Берлин. Правительство ФРГ после этого заявило со ссылкой на военных медиков, что Навальный якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин сообщил, что заключения немецких экспертов подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, а параллельное исследование по запросу <u><a href="http://ria.ru/location_Berlin/">Берлина</a></u> ведется в ОЗХО.В Кремле указали, что Берлин <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах не проинформировал, а российский МИД отметил, что Россия ожидает ответа от ФРГ на официальный запрос по данной ситуации. Официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за один месяц Россия отправила в ФРГ три запроса, касающиеся оказания правовой помощи по ситуации с Навальным, однако ответы на них Москвой так и не были получены.Свои проверки еще в день госпитализации Навального стали проводить российская прокуратура и полиция. Пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия идут, а если наличие отравляющего вещества будет подтверждено, то следствие начнут и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать во вопросу о Навальном с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a>, однако ей нужна соответствующая информация от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Ранее власти ФРГ не стали отрицать, что у немецкой разведслужбы BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального после курса лечения из стационара выписали, его состояние здоровья оценено как удовлетворительное, при этом лечащие врачи не исключают, что он полностью поправился.Накануне ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили факт обнаружения в крови Навального токсичных веществ. При этом, согласно материалам организации, была найдена субстанция, аналогичная по своим характеристикам "Новичку", однако в списках запрещенных химикатов оно не числится.Позже российский постпред при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявил, что ситуация в организации деградирует, а работа ее запредельно политизирована. Москва, по его словам, выражает сожаление тем, что Берлин начал антироссийскую обвинительную кампанию и перенес ее в эту организацию.Он добавил, что Россия удивлена тем, что в ФРГ в анализах, взятых у Навального, определили "Новичок". Шульгин заявил, что Москва в данной ситуации не приемлет разговора с позиции угроз, и России оправдываться не в чем. Он добавил, что цель развернувшейся вокруг Навального кампании – повод для введения очередных санкций в отношении России.
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578588689.html
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578535418.html
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578365009.html
Когда Россия начнёт отвечать адресно. Например против этого болтуна Мааса...... Ущерба он материального не понесёт, но нервы потреплем самим фактом наложения санкций. Они же обижаются когда их чем то ограничивают даже на словах.
69
носятся со своим Навальным. как дурень со ступой
66
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германия
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, германия, в мире

МИД Германии пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным

14:36 07.10.2020 (обновлено: 15:52 07.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Германия обсудит с партнерами по Евросюзу и Организации по запрещению химического оружия общую реакцию на инцидент с Алексеем Навальным, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
По его словам, если Москва не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то "адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 11:59
Навальный обвинил экс-канцлера ФРГ в получении тайных платежей от России
Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО", - написал политик в Twitter.
Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении из Томска в Москву. Омские медики, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не понятно, однако каких-либо токсичных субстанций в крови и моче Навального, по данным омских врачей, не обнаружили.
Позже пациента перевезли самолетом из Омска в Берлин. Правительство ФРГ после этого заявило со ссылкой на военных медиков, что Навальный якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин сообщил, что заключения немецких экспертов подтвердили в лабораториях Швеции и Франции, а параллельное исследование по запросу Берлина ведется в ОЗХО.
В Кремле указали, что Берлин Москву о своих выводах не проинформировал, а российский МИД отметил, что Россия ожидает ответа от ФРГ на официальный запрос по данной ситуации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что за один месяц Россия отправила в ФРГ три запроса, касающиеся оказания правовой помощи по ситуации с Навальным, однако ответы на них Москвой так и не были получены.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 00:24
Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
Свои проверки еще в день госпитализации Навального стали проводить российская прокуратура и полиция. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия идут, а если наличие отравляющего вещества будет подтверждено, то следствие начнут и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать во вопросу о Навальном с Европой, однако ей нужна соответствующая информация от Парижа и Берлина.
Ранее власти ФРГ не стали отрицать, что у немецкой разведслужбы BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального после курса лечения из стационара выписали, его состояние здоровья оценено как удовлетворительное, при этом лечащие врачи не исключают, что он полностью поправился.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 10:21
Навальный дал Дудю первое интервью после больницы
Накануне ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили факт обнаружения в крови Навального токсичных веществ. При этом, согласно материалам организации, была найдена субстанция, аналогичная по своим характеристикам "Новичку", однако в списках запрещенных химикатов оно не числится.
Позже российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что ситуация в организации деградирует, а работа ее запредельно политизирована. Москва, по его словам, выражает сожаление тем, что Берлин начал антироссийскую обвинительную кампанию и перенес ее в эту организацию.
Он добавил, что Россия удивлена тем, что в ФРГ в анализах, взятых у Навального, определили "Новичок". Шульгин заявил, что Москва в данной ситуации не приемлет разговора с позиции угроз, и России оправдываться не в чем. Он добавил, что цель развернувшейся вокруг Навального кампании – повод для введения очередных санкций в отношении России.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоХайко МаасАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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