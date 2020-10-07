https://ria.ru/20201007/roskosmos-1578564172.html
"Роскосмос" закажет оценку необходимости многоразового корабля
"Роскосмос" планирует потратить 239 миллионов рублей на обоснование необходимости создания многоразового крылатого космического корабля, следует из материалов... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:13
2020-10-07T10:13
2020-10-07T10:13
риа наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
ссср
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> "Роскосмос" планирует потратить 239 миллионов рублей на обоснование необходимости создания многоразового крылатого космического корабля, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.В августе генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сообщил РИА Новости, что поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического "челнока" на замену кораблям "Союз МС".Согласно материалам госзакупок, на обоснование необходимости, определение технической реализуемости создания и формирование проектного облика космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем планируется потратить 238,7 миллиона рублей на период до сентября 2022 года.Отмечается, что крылатый "челнок" необходим для транспортно-технологического обеспечения низкоорбитальных пилотируемых и автоматических космических средств.Это не первый опыт отечественной разработки крылатых космических кораблей. В <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был создан крылатый космический корабль "Буран", а до него велась разработка корабля по проекту "Спираль". В России в начале 2000-х годов разрабатывался крылатый корабль "Клипер".
https://ria.ru/20200926/kosmos-1577824248.html
https://ria.ru/20201005/kosmos-1578237235.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий рогозин, ссср