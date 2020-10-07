https://ria.ru/20201007/roskosmos-1578564172.html

"Роскосмос" закажет оценку необходимости многоразового корабля

"Роскосмос" планирует потратить 239 миллионов рублей на обоснование необходимости создания многоразового крылатого космического корабля, следует из материалов... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:13

2020-10-07T10:13

2020-10-07T10:13

риа наука

космос - риа наука

дмитрий рогозин

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1400x0_80_0_0_901b06e382a30b3b675c256e25a6fb68.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> "Роскосмос" планирует потратить 239 миллионов рублей на обоснование необходимости создания многоразового крылатого космического корабля, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.В августе генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сообщил РИА Новости, что поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического "челнока" на замену кораблям "Союз МС".Согласно материалам госзакупок, на обоснование необходимости, определение технической реализуемости создания и формирование проектного облика космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем планируется потратить 238,7 миллиона рублей на период до сентября 2022 года.Отмечается, что крылатый "челнок" необходим для транспортно-технологического обеспечения низкоорбитальных пилотируемых и автоматических космических средств.Это не первый опыт отечественной разработки крылатых космических кораблей. В <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был создан крылатый космический корабль "Буран", а до него велась разработка корабля по проекту "Спираль". В России в начале 2000-х годов разрабатывался крылатый корабль "Клипер".

https://ria.ru/20200926/kosmos-1577824248.html

https://ria.ru/20201005/kosmos-1578237235.html

3

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, дмитрий рогозин, ссср