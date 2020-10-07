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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/raspoznat-1578641722.html
Вирусологи назвали способ распознать тяжелое течение COVID-19
Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, посоветовал академик РАН, завкафедрой микробиологии, РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:23
2020-10-07T17:13
распространение нового коронавируса
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, посоветовал академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a>."Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так", — сказал ученый в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Для профилактики коронавируса Зверев призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание хроническим болезням."Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, люди с повышенным весом", — напомнил вирусолог.Главный инфекционист <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Илья Акинфиев заявил РБК, что при любых симптомах ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью. Покупать пульсоксиметр при этом, по его мнению, не обязательно."Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией", — сказал он.Акинфиев призвал приобретать этот прибор только по назначению врача."Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен", — сказал Акинфиев.Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.В России выявили почти 1,25 миллиона зараженных, из них почти миллион человек выздоровели, около 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/orvi-1578545028.html
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виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, москва, общество

Вирусологи назвали способ распознать тяжелое течение COVID-19

15:23 07.10.2020 (обновлено: 17:13 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, посоветовал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.
"Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так", — сказал ученый в беседе с РБК.
Для профилактики коронавируса Зверев призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание хроническим болезням.
"Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, люди с повышенным весом", — напомнил вирусолог.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 06:15
Врач рассказала, что нужно сделать сразу же при появлении симптомов ОРВИ
Главный инфекционист ЦАО Москвы Илья Акинфиев заявил РБК, что при любых симптомах ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью. Покупать пульсоксиметр при этом, по его мнению, не обязательно.
"Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией", — сказал он.
Акинфиев призвал приобретать этот прибор только по назначению врача.
"Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен", — сказал Акинфиев.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.
В России выявили почти 1,25 миллиона зараженных, из них почти миллион человек выздоровели, около 22 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиталий ЗверевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукМоскваОбщество
 
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