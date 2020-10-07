https://ria.ru/20201007/raspoznat-1578641722.html

Вирусологи назвали способ распознать тяжелое течение COVID-19

Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, посоветовал академик РАН, завкафедрой микробиологии, РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:23

2020-10-07T15:23

2020-10-07T17:13

распространение нового коронавируса

виталий зверев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, посоветовал академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a>."Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так", — сказал ученый в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Для профилактики коронавируса Зверев призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание хроническим болезням."Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, люди с повышенным весом", — напомнил вирусолог.Главный инфекционист <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Илья Акинфиев заявил РБК, что при любых симптомах ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью. Покупать пульсоксиметр при этом, по его мнению, не обязательно."Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией", — сказал он.Акинфиев призвал приобретать этот прибор только по назначению врача."Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен", — сказал Акинфиев.Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.В России выявили почти 1,25 миллиона зараженных, из них почти миллион человек выздоровели, около 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/orvi-1578545028.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, москва, общество