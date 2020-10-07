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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/putin-1578606424.html
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Алиевым
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения, стороны обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен, сообщил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:15
2020-10-07T13:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> по телефону поздравил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с днем рождения, стороны обсудили <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, диалог будет продолжен, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Действительно, был телефонный разговор. Это один из телефонных разговоров, и, действительно, президент Азербайджана поздравил Владимира Владимировича с днем рождения, и кратко упомянули и обсудили как раз вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен", - сказал Песков на просьбу подтвердить разговор Путина и Алиева.Ранее пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев и Путин обсудили в среду в ходе телефонной беседы сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.
https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html
нагорный карабах
азербайджан
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нагорный карабах, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Алиевым

13:15 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения, стороны обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, был телефонный разговор. Это один из телефонных разговоров, и, действительно, президент Азербайджана поздравил Владимира Владимировича с днем рождения, и кратко упомянули и обсудили как раз вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен", - сказал Песков на просьбу подтвердить разговор Путина и Алиева.
Ранее пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев и Путин обсудили в среду в ходе телефонной беседы сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинАзербайджанПолитика
 
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