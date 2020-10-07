https://ria.ru/20201007/putin-1578606424.html

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения, стороны обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен, сообщил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:15

2020-10-07T13:15

2020-10-07T13:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

дмитрий песков

владимир путин

азербайджан

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> по телефону поздравил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с днем рождения, стороны обсудили <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, диалог будет продолжен, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Действительно, был телефонный разговор. Это один из телефонных разговоров, и, действительно, президент Азербайджана поздравил Владимира Владимировича с днем рождения, и кратко упомянули и обсудили как раз вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен", - сказал Песков на просьбу подтвердить разговор Путина и Алиева.Ранее пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев и Путин обсудили в среду в ходе телефонной беседы сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.

https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578574888.html

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, политика