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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/putin-1578577284.html
Путин назвал трагедией военные столкновения в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:06
2020-10-07T12:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
владимир путин
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал происходящее в <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a></u> трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время."Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему до этого еще далеко", - сказал Путин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - добавил он.Путин отметил, что в России живут около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578576833.html
Лучше бы про Россию вспомнил да и подумал что за 20 лет натворил
75
Надо защитить 1000-летние армянские Храмы Карабаха! Нельзя медлить!
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нагорный карабах
москва
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нагорный карабах, владимир путин, москва, в мире

Путин назвал трагедией военные столкновения в Нагорном Карабахе

11:06 07.10.2020 (обновлено: 12:12 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время.
"Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему до этого еще далеко", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 11:05Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Путин призвал к скорейшему прекращению огня в Карабахе
"Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - добавил он.
Путин отметил, что в России живут около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахВладимир ПутинМоскваВ мире
 
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