https://ria.ru/20201007/putin-1578577284.html

Путин назвал трагедией военные столкновения в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:06

2020-10-07T11:06

2020-10-07T12:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

владимир путин

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал происходящее в <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a></u> трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время."Люди гибнут, большие потери с обеих сторон, и мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему до этого еще далеко", - сказал Путин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - добавил он.Путин отметил, что в России живут около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

https://ria.ru/20201007/karabakh-1578576833.html

Я Саня Лучше бы про Россию вспомнил да и подумал что за 20 лет натворил 75

Юрий Ф Надо защитить 1000-летние армянские Храмы Карабаха! Нельзя медлить! 69

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нагорный карабах

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, москва, в мире