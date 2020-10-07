https://ria.ru/20201007/prosba-1578295207.html

Адам Сэндлер рассказал о странной просьбе Харрисона Форда

Актер Адам Сэндлер в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал о странной просьбе, с которой к нему однажды обратился Харрисон Форд, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T00:40

2020-10-07T00:40

2020-10-07T01:01

шоубиз

новости культуры

шоу-бизнес

адам сэндлер

харрисон форд

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Актер Адам Сэндлер в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал о странной просьбе, с которой к нему однажды обратился Харрисон Форд, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8805375/Adam-Sandler-reveals-Harrison-Ford-asked-wash-car-make-kids-laugh.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По словам Сэндлера, это произошло на одной из легендарных вечеринок Кэрри Фишер, когда ему было чуть больше 20 лет: "Харрисон Форд был там. Он увидел меня и сказал: "Боже мой!", а я параллельно подумал: "Боже мой, Харрисон Форд знает меня". В итоге начинающий актер так и не пришел в дом звезды "Звездных войн", чтобы помыть его машину и повеселить детей. Однако с тех пор они очень сблизились, особенно когда в их районе дважды были пожары.

https://ria.ru/20191206/1562024811.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, адам сэндлер, харрисон форд