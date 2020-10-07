Адам Сэндлер рассказал о странной просьбе Харрисона Форда
00:40 07.10.2020 (обновлено: 01:01 07.10.2020)
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Актер Адам Сэндлер в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал о странной просьбе, с которой к нему однажды обратился Харрисон Форд, сообщает Daily Mail.
По словам Сэндлера, это произошло на одной из легендарных вечеринок Кэрри Фишер, когда ему было чуть больше 20 лет: "Харрисон Форд был там. Он увидел меня и сказал: "Боже мой!", а я параллельно подумал: "Боже мой, Харрисон Форд знает меня".
"Тогда он обратился ко мне: "Мои дети любят тебя", на что я ответил: "Ух ты, здорово". После этого, Харрисон продолжил: "Не хотели бы вы когда-нибудь прийти ко мне домой и помыть мою машину? Это рассмешит их", – вспоминал Адам Сэндлера.
В итоге начинающий актер так и не пришел в дом звезды "Звездных войн", чтобы помыть его машину и повеселить детей. Однако с тех пор они очень сблизились, особенно когда в их районе дважды были пожары.
"Нам приходилось останавливаться в отеле. Как правило, там же оказывался и Харрисон", – подчеркнул актер. – Вместе мы обсуждали происходящее и думали, когда же все это закончится.
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