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Адам Сэндлер рассказал о странной просьбе Харрисона Форда
Актер Адам Сэндлер в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал о странной просьбе, с которой к нему однажды обратился Харрисон Форд, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T00:40
2020-10-07T01:01
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
адам сэндлер
харрисон форд
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Актер Адам Сэндлер в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал о странной просьбе, с которой к нему однажды обратился Харрисон Форд, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8805375/Adam-Sandler-reveals-Harrison-Ford-asked-wash-car-make-kids-laugh.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По словам Сэндлера, это произошло на одной из легендарных вечеринок Кэрри Фишер, когда ему было чуть больше 20 лет: "Харрисон Форд был там. Он увидел меня и сказал: "Боже мой!", а я параллельно подумал: "Боже мой, Харрисон Форд знает меня". В итоге начинающий актер так и не пришел в дом звезды "Звездных войн", чтобы помыть его машину и повеселить детей. Однако с тех пор они очень сблизились, особенно когда в их районе дважды были пожары.
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новости культуры, шоу-бизнес, адам сэндлер, харрисон форд

Адам Сэндлер рассказал о странной просьбе Харрисона Форда

00:40 07.10.2020 (обновлено: 01:01 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов, AFP / Getty Images / Dimitrios Kambouris Харрисон Форд и Адам Сэндлер
Харрисон Форд и Адам Сэндлер - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов, AFP / Getty Images / Dimitrios Kambouris
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Актер Адам Сэндлер в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал о странной просьбе, с которой к нему однажды обратился Харрисон Форд, сообщает Daily Mail.
По словам Сэндлера, это произошло на одной из легендарных вечеринок Кэрри Фишер, когда ему было чуть больше 20 лет: "Харрисон Форд был там. Он увидел меня и сказал: "Боже мой!", а я параллельно подумал: "Боже мой, Харрисон Форд знает меня".

"Тогда он обратился ко мне: "Мои дети любят тебя", на что я ответил: "Ух ты, здорово". После этого, Харрисон продолжил: "Не хотели бы вы когда-нибудь прийти ко мне домой и помыть мою машину? Это рассмешит их", – вспоминал Адам Сэндлера.

В итоге начинающий актер так и не пришел в дом звезды "Звездных войн", чтобы помыть его машину и повеселить детей. Однако с тех пор они очень сблизились, особенно когда в их районе дважды были пожары.

"Нам приходилось останавливаться в отеле. Как правило, там же оказывался и Харрисон", – подчеркнул актер. – Вместе мы обсуждали происходящее и думали, когда же все это закончится.

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ШоубизНовости культурыШоу-бизнесАдам СэндлерХаррисон Форд
 
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