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РИА Новости участвует в российской программе апробации приложений VR/AR
Проекты РИА Новости принимают участие во Всероссийской программе апробации приложений VR/AR для образования, которую проводит Центр Национальной технологической РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:04
2020-10-07T12:05
новости агентства
риа новости
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. </strong>Проекты <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti" target="_blank">РИА Новости</a> принимают участие во Всероссийской программе апробации приложений VR/AR для образования, которую проводит Центр Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR).В ходе программы апробации школы, подавшие заявку на участие, получают доступ к образовательным и развивающим проектам, разработанным с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Одна из целей программы – дать школам доступ к качественному ПО и возможности интегрировать новый тип контента в учебный процесс.На участие в программе были поданы такие проекты агентства, как "Неизвестный знаменосец", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары", "Лунная станция. Прогноз-реконструкция" и другие.Чтобы увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности, скачайте приложение РИА.Lab в <a href="https://apps.apple.com/ru/app/id1436970513" target="_blank">App Store для iOS</a> или <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ria.rialab" target="_blank">Google Play для Android</a>. Подробнее о VR- и AR-проектах РИА Новости читайте <a href="https://ria.ru/20200519/1551445551.html" target="_blank">по ссылке</a>.<strong><a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a></strong> — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт <a href="https://ria.ru/" target="_blank">RIA.ru</a> читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях <a href="https://www.facebook.com/rianru" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/rianru" target="_blank">Twitter</a>, <a href="https://m.vk.com/ria" target="_blank">Вконтакте</a>, <a href="https://ok.ru/ria" target="_blank">Одноклассники</a>, <a href="https://www.instagram.com/ria_novosti/" target="_blank">Instagram</a> и <a href="https://www.youtube.com/user/rianovosti" target="_blank">Youtube</a> составляет около девяти миллионов подписчиков.
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новости агентства, риа новости

РИА Новости участвует в российской программе апробации приложений VR/AR

12:04 07.10.2020 (обновлено: 12:05 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница в очках виртуальной реальности около стенда РИА "Новости" на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве
Посетительница в очках виртуальной реальности около стенда РИА Новости на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проекты РИА Новости принимают участие во Всероссийской программе апробации приложений VR/AR для образования, которую проводит Центр Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR).
В ходе программы апробации школы, подавшие заявку на участие, получают доступ к образовательным и развивающим проектам, разработанным с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Одна из целей программы – дать школам доступ к качественному ПО и возможности интегрировать новый тип контента в учебный процесс.
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РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
Чтобы увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Подробнее о VR- и AR-проектах РИА Новости читайте по ссылке.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
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