РИА Новости участвует в российской программе апробации приложений VR/AR
12:04 07.10.2020 (обновлено: 12:05 07.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница в очках виртуальной реальности около стенда РИА "Новости" на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проекты РИА Новости принимают участие во Всероссийской программе апробации приложений VR/AR для образования, которую проводит Центр Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR).
В ходе программы апробации школы, подавшие заявку на участие, получают доступ к образовательным и развивающим проектам, разработанным с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Одна из целей программы – дать школам доступ к качественному ПО и возможности интегрировать новый тип контента в учебный процесс.
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На участие в программе были поданы такие проекты агентства, как "Неизвестный знаменосец", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары", "Лунная станция. Прогноз-реконструкция" и другие.
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
Чтобы увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Подробнее о VR- и AR-проектах РИА Новости читайте по ссылке.
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