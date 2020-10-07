https://ria.ru/20201007/prilozhenie-1578585943.html

РИА Новости участвует в российской программе апробации приложений VR/AR

Проекты РИА Новости принимают участие во Всероссийской программе апробации приложений VR/AR для образования, которую проводит Центр Национальной технологической РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:04

2020-10-07T12:04

2020-10-07T12:05

новости агентства

риа новости

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. </strong>Проекты <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti" target="_blank">РИА Новости</a> принимают участие во Всероссийской программе апробации приложений VR/AR для образования, которую проводит Центр Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR).В ходе программы апробации школы, подавшие заявку на участие, получают доступ к образовательным и развивающим проектам, разработанным с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Одна из целей программы – дать школам доступ к качественному ПО и возможности интегрировать новый тип контента в учебный процесс.На участие в программе были поданы такие проекты агентства, как "Неизвестный знаменосец", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары", "Лунная станция. Прогноз-реконструкция" и другие.Чтобы увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности, скачайте приложение РИА.Lab в <a href="https://apps.apple.com/ru/app/id1436970513" target="_blank">App Store для iOS</a> или <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ria.rialab" target="_blank">Google Play для Android</a>. Подробнее о VR- и AR-проектах РИА Новости читайте <a href="https://ria.ru/20200519/1551445551.html" target="_blank">по ссылке</a>.<strong><a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a></strong> — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт <a href="https://ria.ru/" target="_blank">RIA.ru</a> читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях <a href="https://www.facebook.com/rianru" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/rianru" target="_blank">Twitter</a>, <a href="https://m.vk.com/ria" target="_blank">Вконтакте</a>, <a href="https://ok.ru/ria" target="_blank">Одноклассники</a>, <a href="https://www.instagram.com/ria_novosti/" target="_blank">Instagram</a> и <a href="https://www.youtube.com/user/rianovosti" target="_blank">Youtube</a> составляет около девяти миллионов подписчиков.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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