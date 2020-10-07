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В Кремле прокомментировали приглашение экспертов ОЗХО в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приглашение в Россию экспертов Организации по запрещению химического оружия, заявил, что Россия... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:04
2020-10-07T13:04
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя приглашение в Россию экспертов <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a>, заявил, что Россия искренне желает пролить свет на произошедшее с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Накануне ОЗХО объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку"."Россия точно так же обратилась за техническим содействием, Россия сделала то же самое, что сделала <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>. Вот Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО, мы не знаем с вами какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики никакой там не содержится", - рассказал Песков журналистам.Он отметил, что сейчас в РФ ждут, и "только после того, как ОЗХО отреагирует, вот тогда будет какое-то понимание того, что будет происходить"."То, что потребуется. Их же пригласили специально с тем, чтобы они что-то здесь увидели, речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске", - добавил Песков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578588689.html
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578537260.html
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швеция
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госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Кремле прокомментировали приглашение экспертов ОЗХО в Россию

13:04 07.10.2020
 
© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приглашение в Россию экспертов Организации по запрещению химического оружия, заявил, что Россия искренне желает пролить свет на произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
Накануне ОЗХО объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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"Россия точно так же обратилась за техническим содействием, Россия сделала то же самое, что сделала Германия. Вот Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО, мы не знаем с вами какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики никакой там не содержится", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что сейчас в РФ ждут, и "только после того, как ОЗХО отреагирует, вот тогда будет какое-то понимание того, что будет происходить".
"То, что потребуется. Их же пригласили специально с тем, чтобы они что-то здесь увидели, речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске", - добавил Песков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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