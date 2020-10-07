https://ria.ru/20201007/pravitelstvo-1578634531.html

Правительство поддержало проект об ответственности за одобрение нацизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов об усилении ответственности за одобрение преступлений нацизма и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:54

2020-10-07T14:54

2020-10-07T14:58

75 лет великой победы

россия

ирина яровая

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/104194/79/1041947935_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6f0c1d9e2d1a001daf52659afb714355.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов об усилении ответственности за одобрение преступлений нацизма и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР.Пакет поправок в УК и КоАП разработан вице-спикером Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Яровой</a>. Проект отзывов на инициативу есть у РИА Новости."Законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в годы Второй мировой войны, совершенные публично", - говорится в документе.Одним законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 3541 "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний через интернет.Вторым законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за такие деяния.Оба законопроекта правительственная комиссия поддержала. Размер предлагаемых сроков и штрафов в документах не уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/obschestvo-1577299017.html

https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html

a.yast я думаю пятая колонна у власти. Что ни день то какие то противонародные меры. Ни шагу в поддержку, только брать. Душат и душат. 21

a.yast Надо еще ввести за отрицание победы советского народа в отечественной войне! 20

8

россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина яровая, ссср, общество