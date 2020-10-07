Правительство поддержало проект об ответственности за одобрение нацизма
14:54 07.10.2020 (обновлено: 14:58 07.10.2020)
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов об усилении ответственности за одобрение преступлений нацизма и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР.
Пакет поправок в УК и КоАП разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Проект отзывов на инициативу есть у РИА Новости.
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"Законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично", - говорится в документе.
Одним законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 3541 "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса Российской Федерации положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний через интернет.
Вторым законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за такие деяния.
Оба законопроекта правительственная комиссия поддержала. Размер предлагаемых сроков и штрафов в документах не уточняется.
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