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Правительство поддержало проект об ответственности за одобрение нацизма
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов об усилении ответственности за одобрение преступлений нацизма и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:54
2020-10-07T14:58
75 лет великой победы
россия
ирина яровая
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов об усилении ответственности за одобрение преступлений нацизма и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР.Пакет поправок в УК и КоАП разработан вице-спикером Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Яровой</a>. Проект отзывов на инициативу есть у РИА Новости."Законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в годы Второй мировой войны, совершенные публично", - говорится в документе.Одним законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 3541 "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний через интернет.Вторым законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за такие деяния.Оба законопроекта правительственная комиссия поддержала. Размер предлагаемых сроков и штрафов в документах не уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/obschestvo-1577299017.html
https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html
я думаю пятая колонна у власти. Что ни день то какие то противонародные меры. Ни шагу в поддержку, только брать. Душат и душат.
21
Надо еще ввести за отрицание победы советского народа в отечественной войне!
20
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россия
ссср
РИА Новости
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60
россия, ирина яровая, ссср, общество

Правительство поддержало проект об ответственности за одобрение нацизма

14:54 07.10.2020 (обновлено: 14:58 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади
Дом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов об усилении ответственности за одобрение преступлений нацизма и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР.
Пакет поправок в УК и КоАП разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Проект отзывов на инициативу есть у РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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В СК рассказали о ходе расследований дел о реабилитации нацизма
"Законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично", - говорится в документе.
Одним законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 3541 "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса Российской Федерации положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний через интернет.
Вторым законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новой частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за такие деяния.
Оба законопроекта правительственная комиссия поддержала. Размер предлагаемых сроков и штрафов в документах не уточняется.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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75 лет Великой ПобедыРоссияИрина ЯроваяСССРОбщество
 
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