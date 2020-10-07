https://ria.ru/20201007/pozhar-1578698804.html

В Рязанской области увеличили группировку по ликвидации пожара на складах

Группировка по ликвидации пожара на складе в Рязанской области увеличена до 189 военных, 38 единиц техники, четырех Ил-76 и трех вертолетов Ми-8, сообщает... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:49

2020-10-07T18:49

2020-10-07T19:32

взрывы на складах в рязанской области

министерство обороны рф (минобороны рф)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Группировка по ликвидации пожара на складе в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> увеличена до 189 военных, 38 единиц техники, четырех <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и трех вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Два человека пострадали."Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, включает в себя 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578668420.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, происшествия