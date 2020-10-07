https://ria.ru/20201007/pozdravlenie-1578729279.html

Саркисян поздравил Путина с днем рождения

Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину выразил надежду, что усилия России позволят в самые ближайшие дни... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T22:03

2020-10-07T22:03

2020-10-07T22:03

россия

армен саркисян

владимир путин

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в поздравительном послании президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразил надежду, что усилия России позволят в самые ближайшие дни остановить кровопролитие в Карабахе, заявили в президентской пресс-службе."Хочется надеяться, что усилия России позволят уже в самые ближайшие дни остановить кровопролитие на границах Армении и в зоне карабахского конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Саркисян отметил также, что в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> высоко ценят весомый вклад Путина в развитие союзнических отношений, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами в политической, экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/putin-1578643447.html

https://ria.ru/20201007/putin-1578581118.html

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россия

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армен саркисян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, армения, в мире