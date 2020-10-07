Саркисян поздравил Путина с днем рождения
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину выразил надежду, что усилия России позволят в самые ближайшие дни остановить кровопролитие в Карабахе, заявили в президентской пресс-службе.
"Хочется надеяться, что усилия России позволят уже в самые ближайшие дни остановить кровопролитие на границах Армении и в зоне карабахского конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Саркисян отметил также, что в Армении высоко ценят весомый вклад Путина в развитие союзнических отношений, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами в политической, экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Вчера, 15:30Сказано в эфире"Отличный повод". Что главы государств пожелают Путину в день рождения?Президент РФ Владимир Путин сегодня отмечает 68-й день рождения. Поздравления от друзей и родных по традиции отложены на вечер. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин рассказал, какое, по его мнению, сейчас самое популярное пожелание у лидеров государств друг другу.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.