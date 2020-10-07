Партнеры "Газпрома" не согласны с Польшей по "Северному потоку — 2"
16:44 07.10.2020 (обновлено: 20:42 07.10.2020)
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европейские финансовые партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток — 2" выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на них штраф в размере 10% от годового оборота.
Ранее UOKiK обязал российскую газовую компанию выплатить около 7,6 миллиарда долларов по делу магистрали, а партнеров проекта оштрафовал на 61 миллион долларов. Польский регулятор посчитал, что соглашения о финансировании строительства газопровода нарушает антимонопольное законодательство: оно якобы дает "Газпрому" и партнерам возможность стать владельцами акций Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит российскому концерну.
Позиции партнеров
"В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами", — заявили РИА Новости в Shell.
В OMV подчеркнули, что соблюдают все применимые законы. Как отметили в немецкой Uniper, компания не согласна с решением регулятора и рассматривает возможность его обжалования. Соглашения между партнерами проекта и "Газпромом" касаются не совместного предприятия, а финансирования и поэтому не попадают под уведомление UOKiK в соответствии с законодательством Польши о контроле за слияниями, указали в Uniper. Там также добавили, что принятие решения в случае обжалования может занять до 4-5 лет — в это время штрафы не подлежат оплате.
В свою очередь, Wintershall Dea объявила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия. Комментарием французской Engie РИА Новости пока не располагает.
В "Газпроме" подчеркнули, что российская сторона принципиально не согласна с решением UOKiK и обязательно воспользуется правом на обжалование. В компании отметили, что проект реализуется не СП, а его дочерней компанией с привлечением заемного финансирования. Величина же штрафа говорит о желании Польши любыми средствами противодействовать проекту, считают в "Газпроме".
25 сентября, 14:01В кабмине Германии напомнили о позиции Меркель по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют 50% трубопровода на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроен.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"