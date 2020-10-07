https://ria.ru/20201007/potok-1578662582.html

Партнеры "Газпрома" не согласны с Польшей по "Северному потоку — 2"

Европейские финансовые партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток — 2" выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, который... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:44

2020-10-07T16:44

2020-10-07T20:42

allseas

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Европейские финансовые партнеры "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" по проекту "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на них штраф в размере 10% от годового оборота.Ранее UOKiK обязал российскую газовую компанию выплатить около 7,6 миллиарда долларов по делу магистрали, а партнеров проекта оштрафовал на 61 миллион долларов. Польский регулятор посчитал, что соглашения о финансировании строительства газопровода нарушает антимонопольное законодательство: оно якобы дает "Газпрому" и партнерам возможность стать владельцами акций <u><a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/">Nord Stream 2 AG</a></u>, которая сейчас полностью принадлежит российскому концерну.Позиции партнеровРешение UOKiK уже прокомментировали немецкие <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и Wintershall Dea, австрийская <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, а также англо-голландская <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell_Plc/" target="_blank" data-auto="true">Shell</a>."В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами", — заявили РИА Новости в Shell.В OMV подчеркнули, что соблюдают все применимые законы. Как отметили в немецкой Uniper, компания не согласна с решением регулятора и рассматривает возможность его обжалования. Соглашения между партнерами проекта и "Газпромом" касаются не совместного предприятия, а финансирования и поэтому не попадают под уведомление UOKiK в соответствии с законодательством Польши о контроле за слияниями, указали в Uniper. Там также добавили, что принятие решения в случае обжалования может занять до 4-5 лет — в это время штрафы не подлежат оплате.В свою очередь, Wintershall Dea объявила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия. Комментарием французской <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a> РИА Новости пока не располагает.В "Газпроме" подчеркнули, что российская сторона принципиально не согласна с решением UOKiK и обязательно воспользуется правом на обжалование. В компании отметили, что проект реализуется не СП, а его дочерней компанией с привлечением заемного финансирования. Величина же штрафа говорит о желании Польши любыми средствами противодействовать проекту, считают в "Газпроме"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, OMV, Engie, Uniper и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — суммарно финансируют 50% трубопровода на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроен.

https://ria.ru/20201007/potok-1578636374.html

https://ria.ru/20201007/potok-1578618013.html

https://ria.ru/20200925/merkel-1577768313.html

Нефертити Васильевна Фишман Ух ты! И это Европа, где каждый на каждого может наложить штраф. России нужно просто наложить большую кучу на саму Европу и сотрудничать только с азиатами!!! 208

Арсений Новиков Поляки дошли до того состояния, когда слов они уже не понимают. Только ногой в промежность и кулаком в нос до характерного хруста. 160

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балтийское море

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика