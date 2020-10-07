https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578722240.html

В ДТП с автобусом под Кизляром пострадали десять детей

Число пострадавших в ДТП возле дагестанского города Кизляр увеличилось до 14, в их числе 10 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T21:11

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2020-10-07T21:57

республика дагестан

кизляр

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в ДТП возле дагестанского города <a href="http://ria.ru/location_Kizljar/" target="_blank" data-auto="true">Кизляр</a> увеличилось до 14, в их числе 10 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."По уточненной информации, три человека погибли и еще 14 пострадали, в том числе 10 детей, в результате ДТП с участием грузовых автомашин "КамАЗ" - фура, <a href="http://ria.ru/organization_Volvo/" target="_blank" data-auto="true">Volvo</a> и пассажирской "Газели" у села Рыбалка <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярского района</a>. Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу", - сообщил собеседник агентства.Состояние четверых - трое детей и один взрослый - оценивается как тяжелое. "Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - добавили в ведомстве.В Кизлярскую ЦГБ уже выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф - детский нейрохирург и детский реаниматолог.

https://ria.ru/20201001/komi-1578035679.html

кизляр

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, кизляр, происшествия