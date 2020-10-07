https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578711620.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 13
Число пострадавших в ДТП около Кизляра увеличилось до 14, среди них деcять детей, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:56
2020-10-07T19:56
2020-10-07T21:12
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Число пострадавших в ДТП около <a href="http://ria.ru/location_Kizljar/" target="_blank">Кизляра</a> увеличилось до 14, среди них деcять детей, сообщили РИА Новости в Минздраве <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>.В результате аварии три человека погибли, уточнили в пресс-службе ведомства.Пострадавших доставили в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние троих детей и одного взрослого оценивают как тяжелое."Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", — сказал собеседник агентства.В больницу уже выехали детский нейрохирург и детский реаниматолог из Дагестанского центра медицины катастроф.Ранее стало известно, что около пяти вечера на 339-м километре автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием пяти автомобилей: среди них пассажирская "Газель", три большегруза и Lada XRAY.
https://ria.ru/20201001/dtp-1578035016.html
https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия
МАХАЧКАЛА, 7 окт — РИА Новости.
Число пострадавших в ДТП около Кизляра
увеличилось до 14, среди них деcять детей, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана
.
В результате аварии три человека погибли, уточнили в пресс-службе ведомства.
Пострадавших доставили в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние троих детей и одного взрослого оценивают как тяжелое.
"Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
В больницу уже выехали детский нейрохирург и детский реаниматолог из Дагестанского центра медицины катастроф.
Ранее стало известно, что около пяти вечера на 339-м километре автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием пяти автомобилей: среди них пассажирская "Газель", три большегруза и Lada XRAY.