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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 13
Число пострадавших в ДТП около Кизляра увеличилось до 14, среди них деcять детей, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:56
2020-10-07T21:12
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Число пострадавших в ДТП около <a href="http://ria.ru/location_Kizljar/" target="_blank">Кизляра</a> увеличилось до 14, среди них деcять детей, сообщили РИА Новости в Минздраве <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>.В результате аварии три человека погибли, уточнили в пресс-службе ведомства.Пострадавших доставили в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние троих детей и одного взрослого оценивают как тяжелое."Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", — сказал собеседник агентства.В больницу уже выехали детский нейрохирург и детский реаниматолог из Дагестанского центра медицины катастроф.Ранее стало известно, что около пяти вечера на 339-м километре автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием пяти автомобилей: среди них пассажирская "Газель", три большегруза и Lada XRAY.
https://ria.ru/20201001/dtp-1578035016.html
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республика дагестан, происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 13

19:56 07.10.2020 (обновлено: 21:12 07.10.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ДагестанМесто ДТП в Кизлярском районе Дагестана
Место ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : МВД по Республике Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 окт — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП около Кизляра увеличилось до 14, среди них деcять детей, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана.
В результате аварии три человека погибли, уточнили в пресс-службе ведомства.
ДТП в Конаковском районе Тверской области с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 10:23
В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
Пострадавших доставили в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние троих детей и одного взрослого оценивают как тяжелое.
"Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
В больницу уже выехали детский нейрохирург и детский реаниматолог из Дагестанского центра медицины катастроф.
Ранее стало известно, что около пяти вечера на 339-м километре автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием пяти автомобилей: среди них пассажирская "Газель", три большегруза и Lada XRAY.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 10:01
В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП с автобусом
 
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Республика ДагестанПроисшествия
 
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