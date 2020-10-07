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https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html
Россиян предупредили о заморозках, гололеде и пыльных бурях
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", какая погода установится в регионах в ближайшие дни. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T07:01
2020-10-07T09:55
россия
людмила паршина
центральный регион (малави)
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
гидрометцентр
москва
республика калмыкия
республика хакасия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Заведующая лабораторией <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Людмила Паршина рассказала "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете</a>", какая погода установится в регионах в ближайшие дни.Специалист прогнозирует, что в Сибири она будет предзимней — температура там окажется ниже нормы на два-четыре градуса. Жителей <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и <a href="https://ria.ru/location_KHakasija/" target="_blank">Хакасии</a> предупредили о сильной гололедице. В <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в среду ожидается сильный ветер — до 23 метров в секунду, пойдет мокрый снег.На юге <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a> возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедица.<a href="http://ria.ru/person_lyudmila-parshina/" target="_blank">Паршина</a> отметила, что с 7 по 9 октября заморозки по ночам ожидаются в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank">Кировской</a>, <a href="https://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank">Волгоградской</a>, <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской</a>, <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской областях</a>.На юге России отступающий антициклон создаст условия для сильного ветра. В ближайшие дни в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> и <a href="https://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank">Калмыкии</a> будет пыльная буря. На севере и востоке Южного федерального округа возможно усиление ветра до 23 метров в секунду — в <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечне</a> и <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>. В целом же погода сохранит черты бархатного сезона.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, как и во всем Центральном регионе, теплая погода сохранится до конца недели, но постепенно температура будет понижаться — на градус-два.
https://ria.ru/20201006/sneg-1578338405.html
https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141748.html
россия
центральный регион (малави)
москва
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россия, людмила паршина, центральный регион (малави), республика дагестан, чеченская республика (чечня), гидрометцентр, москва, республика калмыкия, республика хакасия, ростовская область, ставропольский край, общество

Россиян предупредили о заморозках, гололеде и пыльных бурях

07:01 07.10.2020 (обновлено: 09:55 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили едут по автотрассе вдоль тайги после первого снегопада в Красноярском крае. 6 октября 2020
Автомобили едут по автотрассе вдоль тайги после первого снегопада в Красноярском крае. 6 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобили едут по автотрассе вдоль тайги после первого снегопада в Красноярском крае. 6 октября 2020
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", какая погода установится в регионах в ближайшие дни.
Специалист прогнозирует, что в Сибири она будет предзимней — температура там окажется ниже нормы на два-четыре градуса.
Жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильной гололедице. В Иркутской области в среду ожидается сильный ветер — до 23 метров в секунду, пойдет мокрый снег.
На юге Западной Сибири возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедица.
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Паршина отметила, что с 7 по 9 октября заморозки по ночам ожидаются в Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях.
На юге России отступающий антициклон создаст условия для сильного ветра. В ближайшие дни в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии будет пыльная буря. На севере и востоке Южного федерального округа возможно усиление ветра до 23 метров в секунду — в Чечне и Дагестане. В целом же погода сохранит черты бархатного сезона.
В Москве, как и во всем Центральном регионе, теплая погода сохранится до конца недели, но постепенно температура будет понижаться — на градус-два.
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РоссияЛюдмила ПаршинаЦентральный регион (Малави)Республика ДагестанЧеченская республика (Чечня)ГидрометцентрМоскваРеспублика КалмыкияРеспублика ХакасияРостовская областьСтавропольский крайОбщество
 
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