https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html

Россиян предупредили о заморозках, гололеде и пыльных бурях

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", какая погода установится в регионах в ближайшие дни. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T07:01

2020-10-07T07:01

2020-10-07T09:55

россия

людмила паршина

центральный регион (малави)

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

гидрометцентр

москва

республика калмыкия

республика хакасия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Заведующая лабораторией <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Людмила Паршина рассказала "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете</a>", какая погода установится в регионах в ближайшие дни.Специалист прогнозирует, что в Сибири она будет предзимней — температура там окажется ниже нормы на два-четыре градуса. Жителей <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> и <a href="https://ria.ru/location_KHakasija/" target="_blank">Хакасии</a> предупредили о сильной гололедице. В <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в среду ожидается сильный ветер — до 23 метров в секунду, пойдет мокрый снег.На юге <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a> возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедица.<a href="http://ria.ru/person_lyudmila-parshina/" target="_blank">Паршина</a> отметила, что с 7 по 9 октября заморозки по ночам ожидаются в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank">Удмуртии</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank">Кировской</a>, <a href="https://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank">Волгоградской</a>, <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской</a>, <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской областях</a>.На юге России отступающий антициклон создаст условия для сильного ветра. В ближайшие дни в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> и <a href="https://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank">Калмыкии</a> будет пыльная буря. На севере и востоке Южного федерального округа возможно усиление ветра до 23 метров в секунду — в <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечне</a> и <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>. В целом же погода сохранит черты бархатного сезона.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, как и во всем Центральном регионе, теплая погода сохранится до конца недели, но постепенно температура будет понижаться — на градус-два.

https://ria.ru/20201006/sneg-1578338405.html

https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141748.html

россия

центральный регион (малави)

москва

республика калмыкия

республика хакасия

ростовская область

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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