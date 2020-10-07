https://ria.ru/20201007/perebroska-1578551376.html

Армения заявила о переброске азербайджанских военных к иранской границе

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана готовят провокации у иранской границы. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:45

2020-10-07T08:45

2020-10-07T10:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> готовят провокации у иранской границы."Уже второй день подразделения ВС Азербайджана, не имея достаточных возможностей для ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям. В частности, на южном направлении линии соприкосновения азербайджанские подразделения скапливаются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы (Арцах — самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) и, фактически прикрываясь границей, пытаются продвинуться вперед", — написал Ованнисян на <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, с помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать карабахскую сторону на огонь или нанесение удара по линии границы, то есть фактически в направлении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>."Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или убегут на территорию Ирана. Чтобы избежать этого, думаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить ее воздерживаться от подобных скоплений", — отметил Ованнисян.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

Стас Титов Думаю что азербайджанцы и турки, потерпят поражение (военное, политическое). Очень раздражает Запад Эрдоган. Они руками наёмников или ещё каким то образом, будут играть против азиков и турок. 16

zelip999 Раз перебрасывают, значит так нужно, за собой лучше смотрите. 12

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире