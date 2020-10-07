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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/perebroska-1578551376.html
Армения заявила о переброске азербайджанских военных к иранской границе
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана готовят провокации у иранской границы. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:45
2020-10-07T10:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> готовят провокации у иранской границы."Уже второй день подразделения ВС Азербайджана, не имея достаточных возможностей для ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям. В частности, на южном направлении линии соприкосновения азербайджанские подразделения скапливаются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы (Арцах — самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) и, фактически прикрываясь границей, пытаются продвинуться вперед", — написал Ованнисян на <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, с помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать карабахскую сторону на огонь или нанесение удара по линии границы, то есть фактически в направлении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>."Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или убегут на территорию Ирана. Чтобы избежать этого, думаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить ее воздерживаться от подобных скоплений", — отметил Ованнисян.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
Думаю что азербайджанцы и турки, потерпят поражение (военное, политическое). Очень раздражает Запад Эрдоган. Они руками наёмников или ещё каким то образом, будут играть против азиков и турок.
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Раз перебрасывают, значит так нужно, за собой лучше смотрите.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о переброске азербайджанских военных к иранской границе

08:45 07.10.2020 (обновлено: 10:07 07.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана готовят провокации у иранской границы.
"Уже второй день подразделения ВС Азербайджана, не имея достаточных возможностей для ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям. В частности, на южном направлении линии соприкосновения азербайджанские подразделения скапливаются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы (Арцах — самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) и, фактически прикрываясь границей, пытаются продвинуться вперед", — написал Ованнисян на Facebook.
По его словам, с помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать карабахскую сторону на огонь или нанесение удара по линии границы, то есть фактически в направлении Ирана.
"Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или убегут на территорию Ирана. Чтобы избежать этого, думаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить ее воздерживаться от подобных скоплений", — отметил Ованнисян.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
На прошлой неделе Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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