https://ria.ru/20201007/partii-1578689194.html

Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы политических партий в 2021 году

В частности, эксперты спрогнозировали результаты участников выборов в Государственную думу. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:05

2020-10-07T18:05

2020-10-07T18:05

россия

павел данилин

алексей мартынов (политолог)

лдпр

кпрф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> На площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) прошло обсуждение перспектив политических партий в 2021 году<strong>. </strong>В частности, эксперты спрогнозировали результаты участников выборов в Государственную думу. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов дал свою оценку старта нового политического сезона и охарактеризовал позиции партий перед голосованием в следующем году."Расслабляться думским партиям не следует в этот период. В первую очередь из-за появления новых политических проектов. На мой взгляд, должны особенно задуматься "Справедливая Россия" и ЛДПР", – отметил он.Эксперт подчеркнул, что работа всех партий в этом сезоне не будет простой, так как шансы прохождения в Думу имеют и новые партии, и такие как, например, "Партия пенсионеров".Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, рассказал о перспективах "Единой России", о преимуществах ее текущего положения."Цифры, с которыми партия прошла на прошедших выборах, впечатляют. Среди факторов, которые будут работать на партию власти в этом периоде, я бы назвал следующие. Это сохранение запроса на стабильность у людей на фоне эпидемии. Партии удавалось быть в повестке, и это следует продолжать делать", – отметил эксперт.В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов высказал свою позицию относительно нынешнего положения КПРФ."С одной стороны, безусловно, КПРФ остается главной левой оппозиционной партией, я имею в виду, в сознании нашего избирателя. С другой стороны, помимо того, что это старейшая левая партия, она все же является "стареющей партией". Стареющая – с точки зрения закостенелости, то есть они не меняются уже десятилетиями и структурно, и организационно, и идеологически, – сказал Мартынов.Директор Центра политического анализа Павел Данилин в продолжение рассуждений о перспективах развития КПРФ высказал мнение о том, что у этой партии, как и у ЛДПР, остро встает вопрос о преемственности."Текущий избирательный цикл для лидеров КПРФ и ЛДПР станет последним. Так как в силу возраста лидеры не смогут больше оставаться активно в политической повестке. Более того, я вижу, что в ближайшее время внутри КПРФ будет идти борьба за то, кто будет руководить кампанией, за определение конкретной стратегии и за выбор используемых политтехнологий в новом сезоне", – заявил Данилин.

https://ria.ru/20201001/golosovanie-1578064501.html

https://ria.ru/20200916/vybory-1577333529.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел данилин, алексей мартынов (политолог), лдпр, кпрф, единая россия, политика