Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под обстрел в Степанакерте
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки кирпича и бетона у жилого дома в центре Степанакерта, в балкон которого попала ракета системы залпового огня "Смерч". Скриншот видео
СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости. Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под ракетный обстрел в Степанакерте, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.
Съемочная группа снимала булочную, которую организовали две местные жительницы - они пекут и бесплатно раздают хлеб всем желающим. После съемок журналисты стали возвращаться в свою гостиницу, которая расположена в центре Степанакерта. В это время начался обстрел, несколько реактивных снарядов разорвались недалеко от журналистов, но они успели укрыться в убежище.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
5 октября, 14:05Сказано в эфире"Двойственная ситуация". Иностранные журналисты покидают СтепанакертБольшая часть иностранных журналистов покинула Степанакерт после обстрелов города. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.