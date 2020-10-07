https://ria.ru/20201007/obstrel-1578715004.html

Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под обстрел в Степанакерте

Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под ракетный обстрел в Степанакерте, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:21

2020-10-07T20:21

2020-10-07T20:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Съемочная группа <a href="https://ria.ru/product_Izvestija/" target="_blank">МИЦ "Известия"</a> попала под ракетный обстрел в Степанакерте, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.Съемочная группа снимала булочную, которую организовали две местные жительницы - они пекут и бесплатно раздают хлеб всем желающим. После съемок журналисты стали возвращаться в свою гостиницу, которая расположена в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>. В это время начался обстрел, несколько реактивных снарядов разорвались недалеко от журналистов, но они успели укрыться в убежище.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/stepanakert-1578227575.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире