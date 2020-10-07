https://ria.ru/20201007/novichok-1578612799.html

Эксперт заподозрил США в планах исследовать вещества семейства "Новичок"

США и их союзники после истории со Скрипалями заблокировали предложение России внести семейство "Новичок" в списки ОЗХО, что может говорить об их желании вести... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:43

2020-10-07T13:43

2020-10-07T13:43

россия

алексей навальный

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и их союзники после истории со Скрипалями заблокировали предложение России внести семейство "Новичок" в списки <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>, что может говорить об их желании вести исследования по данным веществам, заявил РИА Новости в среду бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что найденное в организме <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".Он предположил, что у американцев и их союзников "есть интересы в этой области"."Просто так они ничего не делают и не блокируют. Видимо, они надеются это вещество когда-нибудь где-нибудь испытывать", - отметил собеседник агентства.Еще после истории со Скрипалями в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> заявляли, что разработки отравляющего вещества с названием "Новичок" не велись ни в СССР, ни в России. После событий с Навальным во внешнеполитическом ведомстве повторили эту позицию: "Новичок" в России никогда не разрабатывался, "в отличие от стран Запада". При этом депутат фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон заявлял РИА Новости, что власти Германии не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов есть доступ к "Новичку".В МИД РФ отмечали, что еще в 1993 году Москва присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, а сейчас все его запасы в России уничтожены.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, сша, безопасность, в мире