Эксперт заподозрил США в планах исследовать вещества семейства "Новичок"
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США и их союзники после истории со Скрипалями заблокировали предложение России внести семейство "Новичок" в списки ОЗХО, что может говорить об их желании вести исследования по данным веществам, заявил РИА Новости в среду бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что найденное в организме Алексея Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
"В конце 2019 года Россия внесла пять дополнений в ОЗХО, но США, Канада и Нидерланды заблокировали. Четыре дополнения они приняли, а пятое, которое касалось "Новичка", группы "Новичок", которым якобы отравили Скрипалей, они почему-то не приняли. С помощью своих союзников - мелких островных государств, они это дело заблокировали", - рассказал эксперт.
Он предположил, что у американцев и их союзников "есть интересы в этой области".
"Просто так они ничего не делают и не блокируют. Видимо, они надеются это вещество когда-нибудь где-нибудь испытывать", - отметил собеседник агентства.
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Еще после истории со Скрипалями в МИД России заявляли, что разработки отравляющего вещества с названием "Новичок" не велись ни в СССР, ни в России. После событий с Навальным во внешнеполитическом ведомстве повторили эту позицию: "Новичок" в России никогда не разрабатывался, "в отличие от стран Запада". При этом депутат фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон заявлял РИА Новости, что власти Германии не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов есть доступ к "Новичку".
В МИД РФ отмечали, что еще в 1993 году Москва присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, а сейчас все его запасы в России уничтожены.
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