https://ria.ru/20201007/niderlandy-1578736991.html

Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального

Нидерланды поддержат призыв Германии и Франции ввести санкции против России в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T23:26

2020-10-07T23:26

2020-10-07T23:28

госпитализация алексея навального

алексей навальный

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> поддержат призыв <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ввести санкции против России в связи с инцидентом с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a>.Ранее главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> пока "не предоставила убедительных объяснений"."ОЗХО также подтверждает, что "Новичок" использовался при нападении на Навального. Неважно, где и когда, но применение химического оружия недопустимо", - написал Блок в <a href="https://twitter.com/ministerBlok/status/1313908134902222849" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Он подчеркнул, что Нидерланды разделяют вывод Германии и Франции о том, что нет другого правдоподобного объяснения случившегося с Навальным, кроме того, что в этом участвовала Россия и ответственность за произошедшее лежит на ней."Поэтому на следующем заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совета ЕС</a> мы поддержим призыв к санкциям", - заявил министр.Во вторник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/sanktsii-1578717856.html

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578719501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/navalnyy-1578719716.html

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нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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