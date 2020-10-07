https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578677416.html

В Германии прокомментировали доклад ОЗХО по Навальному

Правительство ФРГ считает, что доклад ОЗХО по инциденту с российском блогером Алексеем Навальным подтверждает выводы немецких специалистов, организация... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:22

2020-10-07T17:22

2020-10-07T17:22

госпитализация алексея навального

кристофер бургер

алексей навальный

мид германии

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ считает, что доклад ОЗХО по инциденту с российском блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> подтверждает выводы немецких специалистов, организация использовала "технические" формулировки, заявил представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-burger/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Бургер</a>.Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали во вторник. В нем говорится, что Навальный был отравлен веществом, аналогичным характеристикам уже внесенных в списки веществ, которые известны под названием "Новичок"."Это публично не известное боевое вещество, которое со стороны ОЗХО до сего момента не было включено в список. Это, тем не менее, говорит о безусловном доказательстве того, что нападение было осуществлено с применением нервно-паралитического вещества, аналогичного (веществам) из группы "Новичок", - заявил он на брифинге в среду.Бургер добавил, что "решающим здесь является термин "группа (веществ) "Новичок". Он назвал формулировку ОЗХО "технической", которая отсылает к уже внесенным в список веществам, поэтому речь идет о "структурных сходствах" выявленных у Навального биомаркеров отравляющего вещества с теми, что уже находятся в списках ОЗХО.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578606271.html

https://ria.ru/20201007/obvineniya-1578536449.html

https://ria.ru/20201006/manipulyatsii-1578527445.html

Алексей Из России то он улетел не отравленный. Сами себе дело шьют )) 79

Von Stirliz Пусть возьмут микроскоп посильнее: там должна быть надпись на молекулах: : "Сделано в России"! Нет? А тогда какие к нам претензии? 50

20

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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