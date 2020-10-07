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https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578606271.html
Кремль прокомментировал заявления ОЗХО по ситуации с Навальным
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока делает общие заявления по ситуации с блогером Алексеем Навальным, их надо подтверждать профессиональной РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:15
2020-10-07T13:15
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a>) пока делает общие заявления по ситуации с блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, их надо подтверждать профессиональной информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Накануне ОЗХО объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".Отвечая на вопрос журналиста, известно ли президенту РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиру Путину</a>, чтобы в России проводились какие-то работы, связанные с разработкой или доработкой химического оружия, Песков сказал: "Нет, они не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия"."Российская Федерация выполняла все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html
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организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

Кремль прокомментировал заявления ОЗХО по ситуации с Навальным

13:15 07.10.2020
 
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока делает общие заявления по ситуации с блогером Алексеем Навальным, их надо подтверждать профессиональной информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне ОЗХО объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
Отвечая на вопрос журналиста, известно ли президенту РФ Владимиру Путину, чтобы в России проводились какие-то работы, связанные с разработкой или доработкой химического оружия, Песков сказал: "Нет, они не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия".
"Российская Федерация выполняла все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

"Что касается опубликованной информации ОЗХО, то еще раз повторяю, нам предстоит еще эту информацию получить. Пока что мы с вами слышали только общие утверждения, они, конечно, должны быть подтверждены профессиональной информацией", - отметил Песков.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Омский токсиколог ответил на слова Навального о лечении его атропином
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
 
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Организация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
 
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