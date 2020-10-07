В НАТО оценили решение Минска сократить дипприсутствие стран альянса
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. НАТО призывает Белоруссию пересмотреть решение о сокращении дипломатического присутствия членов альянса в Минске, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Решение по сокращению дипломатического присутствия членов НАТО в Минске является безосновательным, и мы выражаем сожаление по этому поводу. Союзники по НАТО призывают Минск пересмотреть свое решение", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
По словам Столтенберга, все члены НАТО поддерживают суверенную и независимую Белоруссию. "Мы глубоко озабочены в связи с задержаниями и похищениями членов оппозиции. Как Минск, так и Москва должны с уважением относиться к праву белорусского народа определять свое будущее", - добавил он.
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.
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Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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