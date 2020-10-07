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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/nato-1578704962.html
В НАТО оценили решение Минска сократить дипприсутствие стран альянса
НАТО призывает Белоруссию пересмотреть решение о сокращении дипломатического присутствия членов альянса в Минске, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:17
2020-10-07T19:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
мид белоруссии
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> призывает Белоруссию пересмотреть решение о сокращении дипломатического присутствия членов альянса в Минске, заявил генеральный секретарь альянса <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a>.По словам Столтенберга, все члены НАТО поддерживают суверенную и независимую Белоруссию. "Мы глубоко озабочены в связи с задержаниями и похищениями членов оппозиции. Как Минск, так и Москва должны с уважением относиться к праву белорусского народа определять свое будущее", - добавил он.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
Правильно делает Лукашенко. России давно надо проводить прочёсывпние всякой нечести в стране.
88
Как бы к Лукашенко ни относиться, но его решительность и жёсткость по отношению к евродегенератам вызывает уважение. А с их стороны, как обычно, жалкое блеяние: " А нас- то за что?!"
82
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белоруссия
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александр лукашенко, нато, мид белоруссии, белоруссия, йенс столтенберг, в мире

В НАТО оценили решение Минска сократить дипприсутствие стран альянса

19:17 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит стран-участниц НАТО
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. НАТО призывает Белоруссию пересмотреть решение о сокращении дипломатического присутствия членов альянса в Минске, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Решение по сокращению дипломатического присутствия членов НАТО в Минске является безосновательным, и мы выражаем сожаление по этому поводу. Союзники по НАТО призывают Минск пересмотреть свое решение", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам Столтенберга, все члены НАТО поддерживают суверенную и независимую Белоруссию. "Мы глубоко озабочены в связи с задержаниями и похищениями членов оппозиции. Как Минск, так и Москва должны с уважением относиться к праву белорусского народа определять свое будущее", - добавил он.
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Минобороны: НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоНАТОМИД БелоруссииБелоруссияЙенс СтолтенбергВ мире
 
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