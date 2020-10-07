https://ria.ru/20201007/nato-1578704962.html

В НАТО оценили решение Минска сократить дипприсутствие стран альянса

НАТО призывает Белоруссию пересмотреть решение о сокращении дипломатического присутствия членов альянса в Минске, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:17

2020-10-07T19:17

2020-10-07T19:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

нато

мид белоруссии

белоруссия

йенс столтенберг

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> призывает Белоруссию пересмотреть решение о сокращении дипломатического присутствия членов альянса в Минске, заявил генеральный секретарь альянса <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a>.По словам Столтенберга, все члены НАТО поддерживают суверенную и независимую Белоруссию. "Мы глубоко озабочены в связи с задержаниями и похищениями членов оппозиции. Как Минск, так и Москва должны с уважением относиться к праву белорусского народа определять свое будущее", - добавил он.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

Арсений Новиков Правильно делает Лукашенко. России давно надо проводить прочёсывпние всякой нечести в стране. 88

АНДРЕЙ КОННИН Как бы к Лукашенко ни относиться, но его решительность и жёсткость по отношению к евродегенератам вызывает уважение. А с их стороны, как обычно, жалкое блеяние: " А нас- то за что?!" 82

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, нато, мид белоруссии, белоруссия, йенс столтенберг, в мире