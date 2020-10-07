https://ria.ru/20201007/myasnikov-1578577794.html
Мясников объяснил, почему не надо бояться роста числа заболевших COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что людям не стоит поддаваться панике из-за роста числа случаев заражения... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:08
2020-10-07T11:08
2020-10-07T11:11
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" заявил, что людям не стоит поддаваться панике из-за роста числа случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом</a>.По его словам, более важный показатель в нынешней эпидемиологической ситуации — снижение смертности от заболевания.Специалист отметил, что для победы над вирусом необходимо, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет.В России с начала эпидемии выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом, более 21 тысячи пациентов погибли, выздоровели 995 275 тысяч человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/simptomy-1578445416.html
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html
Natalia Bikowa
Беда в том, что никому не хочется быть в этих 50-60 %.
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество