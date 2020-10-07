Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578658852.html
В Петербурге сотрудницу полиции заподозрили в мошенничестве с зарплатами
Сотрудница полиции задержана по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей с зарплатами числившихся в штате, но не работавших полицейских в Петербурге,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:33
2020-10-07T16:33
гумвд
ленинградская область
кировский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудница полиции задержана по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей с зарплатами числившихся в штате, но не работавших полицейских в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."Оперативники УСБ Главка выявили хищение более двух миллионов рублей, перечисленных на зарплату несуществующим сотрудникам", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, помощник по работе с личным составом начальника УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировскому району</a> подозревается в том, что с января 2017 года по июль 2020 года сняла с карт двоих инспекторов, которые числились в штате, но не работали, более двух миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".Инициирована служебная проверка. В случае установления вины, подозреваемая будет уволена из органов внутренних дел.
https://ria.ru/20200914/moshennichestvo-1577193839.html
ленинградская область
кировский район
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, ленинградская область, кировский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге сотрудницу полиции заподозрили в мошенничестве с зарплатами

16:33 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Сотрудница полиции задержана по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей с зарплатами числившихся в штате, но не работавших полицейских в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Оперативники УСБ Главка выявили хищение более двух миллионов рублей, перечисленных на зарплату несуществующим сотрудникам", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, помощник по работе с личным составом начальника УМВД по Кировскому району подозревается в том, что с января 2017 года по июль 2020 года сняла с карт двоих инспекторов, которые числились в штате, но не работали, более двух миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Инициирована служебная проверка. В случае установления вины, подозреваемая будет уволена из органов внутренних дел.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 09:20
В Выборге задержали подозреваемого в мошенничестве чиновника
 
Обсудить0
ГУМВДЛенинградская областьКировский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния