https://ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578658852.html
В Петербурге сотрудницу полиции заподозрили в мошенничестве с зарплатами
Сотрудница полиции задержана по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей с зарплатами числившихся в штате, но не работавших полицейских в Петербурге,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:33
2020-10-07T16:33
2020-10-07T16:33
гумвд
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кировский район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудница полиции задержана по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей с зарплатами числившихся в штате, но не работавших полицейских в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."Оперативники УСБ Главка выявили хищение более двух миллионов рублей, перечисленных на зарплату несуществующим сотрудникам", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, помощник по работе с личным составом начальника УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировскому району</a> подозревается в том, что с января 2017 года по июль 2020 года сняла с карт двоих инспекторов, которые числились в штате, но не работали, более двух миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".Инициирована служебная проверка. В случае установления вины, подозреваемая будет уволена из органов внутренних дел.
https://ria.ru/20200914/moshennichestvo-1577193839.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ленинградская область, кировский район, санкт-петербург, происшествия