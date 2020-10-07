https://ria.ru/20201007/mks-1578542280.html

Эксперт оценил долговечность МКС на фоне утечек воздуха

Появление "дырки" в обшивке МКС ставит под сомнение возможность продления ее эксплуатации после 2024 года, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:20

2020-10-07T03:20

2020-10-07T03:20

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

анатолий иванишин

москва

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Появление "дырки" в обшивке <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> ставит под сомнение возможность продления ее эксплуатации после 2024 года, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ionin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ионин</a>."Что бы ни говорили, но, в принципе, понятно, что надо готовиться к тому, что станции после 2024 года не будет", - добавил он.По словам Ионина, нынешнюю трещину найдут, локализуют и устранят, однако вслед за ней могут появиться новые проблемы, а значит, надежды на беспроблемную эксплуатацию МКС, беспочвенны. "Это ни плохо, и ни хорошо, просто время пришло. У всего есть свой срок жизни", - отметил эксперт.Он напомнил, что изначально планировалось, что станция будет эксплуатироваться до 2015 года, но затем срок ее работы был продлен до 2020, а потом до 2024 года. В настоящее время страны-участницы рассматривают возможность продления эксплуатации МКС до 2028-30 годов.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку. Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201005/mks-1578317638.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, москва