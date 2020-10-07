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https://ria.ru/20201007/mks-1578542280.html
Эксперт оценил долговечность МКС на фоне утечек воздуха
Появление "дырки" в обшивке МКС ставит под сомнение возможность продления ее эксплуатации после 2024 года, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:20
2020-10-07T03:20
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
анатолий иванишин
москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Появление "дырки" в обшивке <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> ставит под сомнение возможность продления ее эксплуатации после 2024 года, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ionin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ионин</a>."Что бы ни говорили, но, в принципе, понятно, что надо готовиться к тому, что станции после 2024 года не будет", - добавил он.По словам Ионина, нынешнюю трещину найдут, локализуют и устранят, однако вслед за ней могут появиться новые проблемы, а значит, надежды на беспроблемную эксплуатацию МКС, беспочвенны. "Это ни плохо, и ни хорошо, просто время пришло. У всего есть свой срок жизни", - отметил эксперт.Он напомнил, что изначально планировалось, что станция будет эксплуатироваться до 2015 года, но затем срок ее работы был продлен до 2020, а потом до 2024 года. В настоящее время страны-участницы рассматривают возможность продления эксплуатации МКС до 2028-30 годов.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку. Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
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кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, москва

Эксперт оценил долговечность МКС на фоне утечек воздуха

03:20 07.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Появление "дырки" в обшивке МКС ставит под сомнение возможность продления ее эксплуатации после 2024 года, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.
"Были бы надежды на продление, если бы техническое состояние станции было бы нормальным. А сейчас начинают появляться болезни, связанные со старением. Не с выходом из строя каких-то крупных элементов станции, а именно мелочевки, что знакомо владельцам старых автомобилей. Это называется - начинает сыпаться. То лампочка, то прокладка начинают лететь", - сказал эксперт.
"Что бы ни говорили, но, в принципе, понятно, что надо готовиться к тому, что станции после 2024 года не будет", - добавил он.
По словам Ионина, нынешнюю трещину найдут, локализуют и устранят, однако вслед за ней могут появиться новые проблемы, а значит, надежды на беспроблемную эксплуатацию МКС, беспочвенны. "Это ни плохо, и ни хорошо, просто время пришло. У всего есть свой срок жизни", - отметил эксперт.
Он напомнил, что изначально планировалось, что станция будет эксплуатироваться до 2015 года, но затем срок ее работы был продлен до 2020, а потом до 2024 года. В настоящее время страны-участницы рассматривают возможность продления эксплуатации МКС до 2028-30 годов.
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 21:10
НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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Кристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий ИванишинМосква
 
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