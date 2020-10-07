https://ria.ru/20201007/matvienko-1578636692.html

Матвиенко призвала не пускать "лишних людей" в Совфед из-за коронавируса

В связи с коронавирусом необходимо строго соблюдать меры безопасности и профилактики, в Совете Федерации должны быть исключены "лишние люди" и "лишние... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:09

2020-10-07T15:09

2020-10-07T15:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В связи с коронавирусом необходимо строго соблюдать меры безопасности и профилактики, в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> должны быть исключены "лишние люди" и "лишние пропуска", заявила спикер СФ <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Сейчас идет некоторое обострение по коронавирусу. Прошу всех сенаторов соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры - маски, перчатки, отсутствие личного общения, мероприятия в режиме <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> (видеоконференцсвязи). Никаких лишних пропусков, никаких лишних людей в Совете Федерации, прошу руководителя аппарата за этим следить", - заявила она на заседании Совфеда.По словам Матвиенко, сенаторы не имеют права расслабляться и не исполнять свои конституционные полномочия. "Мы обязаны быть в форме и работать", - сказала спикер.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/voz-1578624977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество