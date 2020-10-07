Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201007/luna-1578648580.html
Российские ученые хотят отправить на Луну микроорганизмы
Россия может в 2027 году отправить на Луну микроорганизмы в ходе миссии "Луна-28" и возвратить их на Землю для анализа влияния лунных условий, сообщил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:50
2020-10-07T15:50
риа наука
максим литвак
земля
луна
космос - риа наука
ангара (ракета)
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1400x0_80_0_0_508b87d9f6be9f4b595538abf30f91b4.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россия может в 2027 году отправить на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a> микроорганизмы в ходе миссии "Луна-28" и возвратить их на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> для анализа влияния лунных условий, сообщил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_maksim-litvak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Литвак</a>.Ранее сообщалось, что запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") планируется с космодрома Восточный с помощью <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара-А5"</a> с разгонным блоком ДМ-03. Основной задачей миссии будет доставка на Землю грунта с Луны, а также отправка мини-лунохода."Принимая во внимание, что это будет полёт с возвращением, мы имеем возможность взять некоторые виды земных микроорганизмов, некоторые материалы и электронные компоненты, чтобы отправить их на Луну и экспонировать в лунных условиях, а затем вернуть на Землю для анализа того, что произошло с ними", - сказал Литвак в ходе 11-го Московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы в ИКИ РАН.
https://ria.ru/20201007/shattl-1578591656.html
6
земля
луна
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1400x0_80_0_0_978358c033333bf02ceec01ecb3b47bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим литвак, земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук

Российские ученые хотят отправить на Луну микроорганизмы

15:50 07.10.2020
 
© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия может в 2027 году отправить на Луну микроорганизмы в ходе миссии "Луна-28" и возвратить их на Землю для анализа влияния лунных условий, сообщил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.
Ранее сообщалось, что запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") планируется с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03. Основной задачей миссии будет доставка на Землю грунта с Луны, а также отправка мини-лунохода.
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 12:13РИА Наука
Российские ученые предложили создать беспилотный лунный шаттл "Корвет"
"Принимая во внимание, что это будет полёт с возвращением, мы имеем возможность взять некоторые виды земных микроорганизмов, некоторые материалы и электронные компоненты, чтобы отправить их на Луну и экспонировать в лунных условиях, а затем вернуть на Землю для анализа того, что произошло с ними", - сказал Литвак в ходе 11-го Московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы в ИКИ РАН.
 
Обсудить6
РИА НаукаМаксим ЛитвакЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Российская академия наук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
Лента новостейМолния