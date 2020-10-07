https://ria.ru/20201007/luna-1578648580.html

Российские ученые хотят отправить на Луну микроорганизмы

Россия может в 2027 году отправить на Луну микроорганизмы в ходе миссии "Луна-28" и возвратить их на Землю для анализа влияния лунных условий, сообщил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:50

2020-10-07T15:50

2020-10-07T15:50

риа наука

максим литвак

земля

луна

космос - риа наука

ангара (ракета)

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россия может в 2027 году отправить на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a> микроорганизмы в ходе миссии "Луна-28" и возвратить их на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> для анализа влияния лунных условий, сообщил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_maksim-litvak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Литвак</a>.Ранее сообщалось, что запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") планируется с космодрома Восточный с помощью <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара-А5"</a> с разгонным блоком ДМ-03. Основной задачей миссии будет доставка на Землю грунта с Луны, а также отправка мини-лунохода."Принимая во внимание, что это будет полёт с возвращением, мы имеем возможность взять некоторые виды земных микроорганизмов, некоторые материалы и электронные компоненты, чтобы отправить их на Луну и экспонировать в лунных условиях, а затем вернуть на Землю для анализа того, что произошло с ними", - сказал Литвак в ходе 11-го Московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы в ИКИ РАН.

https://ria.ru/20201007/shattl-1578591656.html

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земля

луна

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим литвак, земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук