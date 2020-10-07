https://ria.ru/20201007/lovushka-1578715471.html

Пашинян рассказал о "ловушке" для армии Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РБК о "ловушке", в которую, по его словам, попали азербайджанские военные в Карабахе. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:25

2020-10-07T20:25

2020-10-08T00:46

никол пашинян

рбк (медиагруппа)

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Никол Пашинян рассказал в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> о "ловушке", в которую, по его словам, попали азербайджанские военные в Карабахе.Пашинян заявил, что армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге НКР, заманив военный корпус <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в коридор.Накануне пресс-секретарь президента Арцаха (армянское название Карабаха. — Прим. ред.) Ваграм Погосян также заявил, что армия обороны НКР уничтожила около 200 азербайджанских военных, поймав в "ловушку" с помощью тактического отступления.В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии трех сел и ряде стратегических высот в зоне конфликта 5 октября.Ситуация в Карабахе накалилась 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании войны, в НКР сообщают об артиллерийских ударах по мирному населению непризнанной республики, включая ее столицу — Степанакерт. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что Анкара активно поддерживает Баку в конфликте. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить военные действия и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201005/lovushka-1578318035.html

Nurik Kadyr Карабах это Азербайджан 69

Tatyana Miloserdova Так за всю историю Армении только врушки и ловушки, знаем мы вас можете не рассказать. 58

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, рбк (медиагруппа), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире