https://ria.ru/20201007/kosmonavty-1578665023.html
Экипаж МКС завесит российский модуль пакетами, чтобы найти утечку воздуха
Экипаж Международной космической станции завесит пакетами "протекающий" отсек российского модуля "Звезда", чтобы обнаружить место утечки воздуха, следует из... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:50
2020-10-07T16:50
2020-10-07T17:08
хочу стать космонавтом
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж Международной космической станции завесит пакетами "протекающий" отсек российского модуля "Звезда", чтобы обнаружить место утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует <a href="https://ria.ru/organization_NASA" target="_blank">НАСА</a>.По его словам, их надо "по периметру скотчем приклеить так, чтобы в пакете был пузырь". Так можно будет увидеть, втянулся ли пакет - если да, то утечка там.Небольшая утечка воздуха на <a href="https://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stanc" target="_blank">МКС</a> была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
https://ria.ru/20201007/mks-1578542280.html
https://ria.ru/20201005/mks-1578317638.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Экипаж Международной космической станции завесит пакетами "протекающий" отсек российского модуля "Звезда", чтобы обнаружить место утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА
.
"Нужно будет все свободное пространство в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда" - ред.) завесить полиэтиленовыми пакетами", - сказал российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру специалист подмосковного центра управления полетами.
По его словам, их надо "по периметру скотчем приклеить так, чтобы в пакете был пузырь". Так можно будет увидеть, втянулся ли пакет - если да, то утечка там.
Небольшая утечка воздуха на МКС
была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.