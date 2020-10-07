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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html
В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 55 пациентов с COVID-19, что стало максимумом с середины июня, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T23:07
2020-10-08T00:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> скончались 55 пациентов с COVID-19, что стало максимумом с середины июня, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.У всех больных диагностировали пневмонию, а тест на COVID-19 был положительным. Общее число умерших в Москве достигло 5497 человек.Последний раз число летальных исходов превышало 50 человек лишь 15 июня — тогда от коронавируса скончались 52 москвича.Ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Как ранее сообщали в оперштабе, за последнюю неделю число госпитализаций в Москве увеличилось на 13%. Так, за прошлые сутки в столице 3229 человек заболели COVID-19, из них 1035 находятся в медучреждениях.По словам мэра столицы, эпидемиологическая обстановка "меняется не в лучшую сторону". Он попросил оставаться дома людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника столичные школы ушли на двухнедельные каникулы, а не менее 30% сотрудников организаций — на удаленную работу.При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в России зафиксировали снижение заболеваемости: в стране выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
ВРУТ ПРО КАВИД
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Абсолютно правильный вопрос. Без ответа на него всё происходящее похоже на искусственное нагнетание истерии.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом

23:07 07.10.2020 (обновлено: 00:03 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 55 пациентов с COVID-19, что стало максимумом с середины июня, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.
У всех больных диагностировали пневмонию, а тест на COVID-19 был положительным. Общее число умерших в Москве достигло 5497 человек.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Последний раз число летальных исходов превышало 50 человек лишь 15 июня — тогда от коронавируса скончались 52 москвича.
Ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Как ранее сообщали в оперштабе, за последнюю неделю число госпитализаций в Москве увеличилось на 13%. Так, за прошлые сутки в столице 3229 человек заболели COVID-19, из них 1035 находятся в медучреждениях.
По словам мэра столицы, эпидемиологическая обстановка "меняется не в лучшую сторону". Он попросил оставаться дома людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника столичные школы ушли на двухнедельные каникулы, а не менее 30% сотрудников организаций — на удаленную работу.
При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в России зафиксировали снижение заболеваемости: в стране выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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