https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html

В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 55 пациентов с COVID-19, что стало максимумом с середины июня, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T23:07

2020-10-07T23:07

2020-10-08T00:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> скончались 55 пациентов с COVID-19, что стало максимумом с середины июня, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.У всех больных диагностировали пневмонию, а тест на COVID-19 был положительным. Общее число умерших в Москве достигло 5497 человек.Последний раз число летальных исходов превышало 50 человек лишь 15 июня — тогда от коронавируса скончались 52 москвича.Ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Как ранее сообщали в оперштабе, за последнюю неделю число госпитализаций в Москве увеличилось на 13%. Так, за прошлые сутки в столице 3229 человек заболели COVID-19, из них 1035 находятся в медучреждениях.По словам мэра столицы, эпидемиологическая обстановка "меняется не в лучшую сторону". Он попросил оставаться дома людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника столичные школы ушли на двухнедельные каникулы, а не менее 30% сотрудников организаций — на удаленную работу.При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в России зафиксировали снижение заболеваемости: в стране выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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VLADIMIR GROMOV Абсолютно правильный вопрос. Без ответа на него всё происходящее похоже на искусственное нагнетание истерии. 55

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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