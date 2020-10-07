https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578717280.html
Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то властям придется ужесточить предписания, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:34
2020-10-07T20:34
2020-10-08T01:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469918_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_568b98484fadcc71ab37f8ed56f1a1cb.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> ограничения, то властям придется ужесточить предписания, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/">Анна Попова</a>."У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или нам придется принимать какие-то другие меры", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://live.russia.tv/channel/1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране "осложняется", однако власти "готовились к этому"."Мы имеем рост в 60 субъектах России, в 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются", — пояснила глава Роспотребнадзора.Она сообщила, что осенью все больше пожилых людей заболевают COVID-19, а это "плохой признак"."Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет — самая высокая заболеваемость", — заявила Попова.При этом глава ведомства заметила, что в учебных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не наблюдается развития эпидемического процесса. Попова добавила, что после возвращения из отпусков люди завозят инфекцию из-за рубежа."К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха", — указала она.Как рассказала Попова, научные центры в Оболенске и центр "Вектор" работают над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она выразила уверенность в том, что в скором времени их удастся зарегистрировать."Первые тесты <...> были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела и если сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще не значит, что он не защищен. Наука должна с этим разобраться и дать новый инструмент, который позволит определить, какой уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни", — объяснила глава Роспотребнадзора.Она также напомнила, что пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" планируют начать в конце октября, в них будет участвовать несколько десятков тысяч человек.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, Индия и Бразилия.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились. При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/kommunarka-1578648732.html
Руслан Тлеуж
Нужно как можно быстрее начинать массовую вакцинацию от коронавируса. Иначе переболеют все и сотни тысяч человек погибнут.
172
f s
Ну сил нет уже. Согласен с Поповой. Маски носить всем, мазать руки гелем. Пшикать антисептиками все. Те, кто передают предметы в перчатках и можно нос помазать оксолиновой мазью. Она копейки стоит. ЧТО сложного?
165
65
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19
ограничения, то властям придется ужесточить предписания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или нам придется принимать какие-то другие меры", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1"
.
Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране "осложняется", однако власти "готовились к этому".
"Мы имеем рост в 60 субъектах России, в 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются", — пояснила глава Роспотребнадзора.
Она сообщила, что осенью все больше пожилых людей заболевают COVID-19, а это "плохой признак".
"Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет — самая высокая заболеваемость", — заявила Попова.
При этом глава ведомства заметила, что в учебных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не наблюдается развития эпидемического процесса.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
Попова добавила, что после возвращения из отпусков люди завозят инфекцию из-за рубежа.
"К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха", — указала она.
Как рассказала Попова, научные центры в Оболенске и центр "Вектор" работают над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она выразила уверенность в том, что в скором времени их удастся зарегистрировать.
"Первые тесты <...> были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела и если сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще не значит, что он не защищен. Наука должна с этим разобраться и дать новый инструмент, который позволит определить, какой уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни", — объяснила глава Роспотребнадзора.
Она также напомнила, что пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" планируют начать в конце октября, в них будет участвовать несколько десятков тысяч человек.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ
, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
, Индия и Бразилия.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились. При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.