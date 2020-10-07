https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578595713.html

Онищенко оценил реакцию мира на коронавирус на двойку

Большинство стран реагирует на коронавирус на твердую двойку или на тройку с минусом, заявил во вторник академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:31

2020-10-07T12:31

2020-10-07T12:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

геннадий онищенко

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Большинство стран реагирует на коронавирус на твердую двойку или на тройку с минусом, заявил во вторник академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>."Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем. Пока мы реагируем на него на твердую двойку. Или на тройку с минусом", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил при этом, что есть страны, которые в борьбе с COVID-19 демонстрируют очень хорошую организацию."Китайская наука ушла далеко вперед, создала систему лабораторий, создала свою систему иммунобиологической промышленности", - заметил он. Среди других стран с "адекватной организацией обеспечения биологической безопасности" Онищенко также выделил <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>.Он отметил, что самой "чистой" страной и безопасной с точки зрения ситуации с коронавирусом на сегодняшний день является <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>. По его оценке, в стране адекватно построена работа по борьбе с COVID-19."Нам не надо копировать, нам надо изучить и адаптировать к нашей сегодняшней ситуации, не дожидаясь следующего прихода, потому что это идет командно-штабная тренировка, выражаясь языком гражданской обороны", - сказал Онищенко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, геннадий онищенко, в мире