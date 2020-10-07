Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578555959.html
У двух членов Совфеда выявили коронавирус
У двух сенаторов коронавирус, но само заболевание проходит бессимптомно, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:25
2020-10-07T09:27
андрей клишас
вячеслав тимченко
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> У двух сенаторов коронавирус, но само заболевание проходит бессимптомно, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>."Тесты двух сенаторов на коронавирус, которые они сдавали перед сегодняшним заседанием, оказались положительными. Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные", - сказал он.Начиная с марта, все сенаторы сдают тесты на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты."Наши коллеги, получившие положительные тесты, несмотря на отсутствующие симптомы заболевания, ушли на самоизоляцию", - отметил Тимченко.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> сообщил РИА Новости, что провёл несколько дней в больнице и ушёл на режим самоизоляции из-за повышенной температуры, хотя тест на коронавирус оказался отрицательным.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577437252.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, вячеслав тимченко, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, политика

У двух членов Совфеда выявили коронавирус

09:25 07.10.2020 (обновлено: 09:27 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. У двух сенаторов коронавирус, но само заболевание проходит бессимптомно, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Тесты двух сенаторов на коронавирус, которые они сдавали перед сегодняшним заседанием, оказались положительными. Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные", - сказал он.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:00Распространение нового коронавируса
Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом
Начиная с марта, все сенаторы сдают тесты на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты.
"Наши коллеги, получившие положительные тесты, несмотря на отсутствующие симптомы заболевания, ушли на самоизоляцию", - отметил Тимченко.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что провёл несколько дней в больнице и ушёл на режим самоизоляции из-за повышенной температуры, хотя тест на коронавирус оказался отрицательным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаАндрей КлишасВячеслав ТимченкоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСовет Федерации РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Кузнецова переболела COVID-19
10:07Собянин призвал переболевших COVID-19 соблюдать рекомендации
10:06США включили Россию в список национальных угроз
10:06Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
10:03В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента
10:03Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
10:00Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах
09:59Государственная регистрационная служба Киргизии приостановила работу
09:58Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
09:56Собянин рассказал о проверках соблюдения требований по удаленке
09:54Пожар в санатории Минобороны в Крыму полностью потушили
09:54В Воронежской области потушили крупнейший из трех природных пожаров
09:52Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
09:52Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей
09:51Собянин: данных о длительности иммунитета после заболевания COVID-19 нет
09:49Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
09:48Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
09:48Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем
09:47В Подмосковье развернули около 8,4 тысячи коек для больных COVID-19
09:44Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
Лента новостейМолния