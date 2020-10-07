https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578555959.html

У двух членов Совфеда выявили коронавирус

У двух сенаторов коронавирус, но само заболевание проходит бессимптомно, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:25

2020-10-07T09:25

2020-10-07T09:27

андрей клишас

вячеслав тимченко

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> У двух сенаторов коронавирус, но само заболевание проходит бессимптомно, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>."Тесты двух сенаторов на коронавирус, которые они сдавали перед сегодняшним заседанием, оказались положительными. Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные", - сказал он.Начиная с марта, все сенаторы сдают тесты на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты."Наши коллеги, получившие положительные тесты, несмотря на отсутствующие симптомы заболевания, ушли на самоизоляцию", - отметил Тимченко.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> сообщил РИА Новости, что провёл несколько дней в больнице и ушёл на режим самоизоляции из-за повышенной температуры, хотя тест на коронавирус оказался отрицательным.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577437252.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, вячеслав тимченко, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, политика