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https://ria.ru/20201007/khimiya-1578643637.html
Нобелевские лауреаты по химии в 2020 году
Французский микробиолог и биохимик Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) родилась 11 декабря 1968 года в городе Жювизи-сюр-Орж во Франции. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:38
2020-10-07T15:40
химия
нобелевская премия по химии 
в мире
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Шарпантье ЭммануэльФранцузский микробиолог и биохимик Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/charpentier/facts/" target="_blank">родилась 11 декабря 1968 года</a> в городе Жювизи-сюр-Орж во Франции.В 1992 году <a href="https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Charpentier_Emmanuelle_EN.pdf" target="_blank">окончила</a> Университет Пьера и Марии Кюри в Париже, где изучала биологию, микробиологию, биохимию и генетику. В 1992-1995 годах была аспирантом в Институте Пастера. В 1995 году получила степень доктора в области микробиологии в Университете Пьера и Марии Кюри. В 1993-1995 годах Шарпантье <a href="https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Charpentier_Emmanuelle_EN.pdf" target="_blank">работала</a> ассистентом преподавателя в Университете Пьера и Марии Кюри.С 1995 по 1996 год проходила постдокторантуру в Институте Пастера в Париже.С 1996 по 1997 год была научным сотрудником Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, США.В 1997-1999 годах – ассистент научного сотрудника в Медицинском центре Нью-Йоркского университета, США.В 1999 году работала научным сотрудником Детской исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе, США.В 1999-2002 годах – научный сотрудник Института биомолекулярной медицины Скирболл в Нью-Йорке.В 2002-2006 годах она занимала пост заведующей лабораторией Института микробиологии и генетики Венского университета, где сначала была приглашенным профессором, а затем доцентом кафедры микробиологии и иммунобиологии.В 2006-2009 годах являлась заведующей лабораторией, доцентом Лаборатории Макса Перуца Венского университета.В 2009-2013 годах <a href="https://www.mpg.de/9343753/infektionsbiologie-charpentier" target="_blank">возглавляла лабораторию</a> молекулярной медицины в Университете Умео в Швеции. В 2013 году переехала в Германию, в 2013-2015 годах была профессором Высшей медицинской школы Ганновера и заведующей отделением Центра исследований инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге.В 2014-2017 годах — приглашенный профессор, заведующая лабораторией молекулярной медицины в Университете Умео.В 2015-2018 годах <a href="https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Charpentier_Emmanuelle_EN.pdf" target="_blank">занимала пост</a> директора департамента регулирования инфекционной биологии Института инфекционной биологии Общества Макса Планка в Берлине.В 2018 году она основала и возглавила отделение науки о патогенах Института Общества Макса Планка.Шарпантье является экспертом в области регулирования механизмов, лежащих в основе процессов инфицирования и иммунитета у бактериальных патогенов. Эммануэль Шарпантье <a href="https://es.ambafrance.org/Emmanuelle-Charpentier-Prix-Princesse-des-Asturies-de-la-Recherche-scientifique" target="_blank">работает</a> над регулированием экспрессии генов с точки зрения микробной РНК, а также молекулярных основ инфекции. Сфера ее интересов – борьба бактерий с патогенами. Эммануэль Шарпантье снискала себе всемирную известность как создатель метода CRISPR / Cas9 в сотрудничестве с Дженнифер Дудна, который произвел революцию в области генной инженерии. <a href="https://www.oeaw.ac.at/en/m/charpentier-emmanuelle/" target="_blank">Шарпантье</a> — член Германской академии естествоиспытателей Леопольдина (2015), член-корреспондент Австрийской академии наук (2016), иностранный член Шведской королевской академии наук (<a href="https://www.kva.se/en/nyheter/tre-nya-ledamoter-invalda-i-akademien-november" target="_blank">2015</a>) и Национальной академии наук США (<a href="http://www.nasonline.org/news-and-multimedia/news/may-2-2017-NAS-Election.html" target="_blank">2017</a>) и др. За свои исследования Шарпантье была удостоена многочисленных научных премий. Среди ее наград — Премия Пола Янссена (2014), Премия Грубера (2015), Премия принцессы Астурийской (2015), Премия имени Лейбница (2016), Премия Кавли (2018), Премия Харви (2018), Премия Вольфа по медицине (2020).В 2019 году она получила орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германией".7 октября 2020 года Эммануэль Шарпантье была <a href="https://ria.ru/20201007/nobelevka-1578599719.html" target="_blank">удостоена Нобелевской премии по химии</a> за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9.Дудна ДженниферАмериканский ученый, биохимик Дженнифер Дудна (Jennifer A. Doudna) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/doudna/facts/" target="_blank">родилась 19 февраля 1964 года</a> в Вашингтоне (округ Колумбия, США). В 1985 году <a href="https://www.britannica.com/biography/Jennifer-Doudna" target="_blank">получила бакалавра</a> в области химии в частном Колледже Помона (Pomona College) в Клермонте (Калифорния) и поступила в Гарвардский университет (Harvard University), где работала в лаборатории американского биохимика и генетика Джека Шостака (Jack W. Szostak), лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 года.В 1989 году Дженнифер Дудна защитила докторскую диссертацию по биохимии.В 1991-1994 годах <a href="https://chemistry.berkeley.edu/faculty/chem/doudna" target="_blank">проходила постдокторантуру</a> в Университете Колорадо (University of Colorado) под руководством американского биохимика и молекулярного биолога Томаса Роберта Чеха (Thomas R. Cech), лауреата Нобелевской премии по химии 1989 года).В 1994-1998 годах — доцент, в 1999-2001 годах — профессор Йельского университета (Yale University). <a href="https://www.hhmi.org/scientists/jennifer-doudna" target="_blank">С 1997 года</a> — научный сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute).С 2002 года — профессор биохимии и молекулярной биологии Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley).Дженнифер Дудна <a href="https://doudnalab.org/bio/" target="_blank">принадлежит</a> к числу ведущих современных биохимиков, она одна из создателей технологии редактирования генома CRISPR-Cas9. <a href="https://ria.ru/20201007/nobelevka-1578599719.html" target="_blank">Дженнифер Дудна</a> и ее коллега французский микробиолог Эммануэль Шарпантье несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Его и удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.Дженнифер Дудна — член Национальной академии наук США (2002), Американской академии искусств и наук (2003), Национальной академии медицины (2010).Лауреат научной премии Кавли (Kavli Prize, 2018), премии Вольфа по медицине (Wolf Prize2020) и др.7 октября 2020 года Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии за разработку технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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химия, нобелевская премия по химии , в мире

Нобелевские лауреаты по химии в 2020 году

15:38 07.10.2020 (обновлено: 15:40 07.10.2020)
 
© AP Photo / Alexander Heinl/dpaДженнифер Дудне и Эммануэль Шарпентье
Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпентье - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Alexander Heinl/dpa
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Шарпантье Эммануэль

Французский микробиолог и биохимик Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) родилась 11 декабря 1968 года в городе Жювизи-сюр-Орж во Франции.
В 1992 году окончила Университет Пьера и Марии Кюри в Париже, где изучала биологию, микробиологию, биохимию и генетику. В 1992-1995 годах была аспирантом в Институте Пастера. В 1995 году получила степень доктора в области микробиологии в Университете Пьера и Марии Кюри.
В 1993-1995 годах Шарпантье работала ассистентом преподавателя в Университете Пьера и Марии Кюри.
С 1995 по 1996 год проходила постдокторантуру в Институте Пастера в Париже.
С 1996 по 1997 год была научным сотрудником Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, США.
В 1997-1999 годах – ассистент научного сотрудника в Медицинском центре Нью-Йоркского университета, США.
В 1999 году работала научным сотрудником Детской исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе, США.
В 1999-2002 годах – научный сотрудник Института биомолекулярной медицины Скирболл в Нью-Йорке.
В 2002-2006 годах она занимала пост заведующей лабораторией Института микробиологии и генетики Венского университета, где сначала была приглашенным профессором, а затем доцентом кафедры микробиологии и иммунобиологии.
В 2006-2009 годах являлась заведующей лабораторией, доцентом Лаборатории Макса Перуца Венского университета.
В 2009-2013 годах возглавляла лабораторию молекулярной медицины в Университете Умео в Швеции.
В 2013 году переехала в Германию, в 2013-2015 годах была профессором Высшей медицинской школы Ганновера и заведующей отделением Центра исследований инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге.
В 2014-2017 годах — приглашенный профессор, заведующая лабораторией молекулярной медицины в Университете Умео.
В 2015-2018 годах занимала пост директора департамента регулирования инфекционной биологии Института инфекционной биологии Общества Макса Планка в Берлине.
В 2018 году она основала и возглавила отделение науки о патогенах Института Общества Макса Планка.
Шарпантье является экспертом в области регулирования механизмов, лежащих в основе процессов инфицирования и иммунитета у бактериальных патогенов. Эммануэль Шарпантье работает над регулированием экспрессии генов с точки зрения микробной РНК, а также молекулярных основ инфекции. Сфера ее интересов – борьба бактерий с патогенами. Эммануэль Шарпантье снискала себе всемирную известность как создатель метода CRISPR / Cas9 в сотрудничестве с Дженнифер Дудна, который произвел революцию в области генной инженерии.
Шарпантье — член Германской академии естествоиспытателей Леопольдина (2015), член-корреспондент Австрийской академии наук (2016), иностранный член Шведской королевской академии наук (2015) и Национальной академии наук США (2017) и др.
За свои исследования Шарпантье была удостоена многочисленных научных премий. Среди ее наград — Премия Пола Янссена (2014), Премия Грубера (2015), Премия принцессы Астурийской (2015), Премия имени Лейбница (2016), Премия Кавли (2018), Премия Харви (2018), Премия Вольфа по медицине (2020).
В 2019 году она получила орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германией".
7 октября 2020 года Эммануэль Шарпантье была удостоена Нобелевской премии по химии за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9.

Дудна Дженнифер

Американский ученый, биохимик Дженнифер Дудна (Jennifer A. Doudna) родилась 19 февраля 1964 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США).
В 1985 году получила бакалавра в области химии в частном Колледже Помона (Pomona College) в Клермонте (Калифорния) и поступила в Гарвардский университет (Harvard University), где работала в лаборатории американского биохимика и генетика Джека Шостака (Jack W. Szostak), лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 года.
В 1989 году Дженнифер Дудна защитила докторскую диссертацию по биохимии.
В 1991-1994 годах проходила постдокторантуру в Университете Колорадо (University of Colorado) под руководством американского биохимика и молекулярного биолога Томаса Роберта Чеха (Thomas R. Cech), лауреата Нобелевской премии по химии 1989 года).
В 1994-1998 годах — доцент, в 1999-2001 годах — профессор Йельского университета (Yale University).
С 1997 года — научный сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute).
С 2002 года — профессор биохимии и молекулярной биологии Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley).
Дженнифер Дудна принадлежит к числу ведущих современных биохимиков, она одна из создателей технологии редактирования генома CRISPR-Cas9.
Дженнифер Дудна и ее коллега французский микробиолог Эммануэль Шарпантье несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Его и удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.
Дженнифер Дудна — член Национальной академии наук США (2002), Американской академии искусств и наук (2003), Национальной академии медицины (2010).
Лауреат научной премии Кавли (Kavli Prize, 2018), премии Вольфа по медицине (Wolf Prize2020) и др.
7 октября 2020 года Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии за разработку технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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химияНобелевская премия по химии В мире
 
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