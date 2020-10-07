https://ria.ru/20201007/nobelevka-1578599719.html
Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома
Нобелевскую премию по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:51
2020-10-07T12:51
2020-10-07T14:27
риа наука
нобелевская премия
наука
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<strong>СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija" target="_blank">Нобелевскую премию</a> по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Французский микробиолог Шарпантье, работающая сейчас в Германии, и ее коллега, американский биохимик Дженнифер Дудна (Университет Беркли в Калифорнии), несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Его и удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний."Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярных науках, открыл новые возможности для селекции растений, внес свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней", — подчеркнули представители Нобелевского комитета.Шарпантье и Дудна на протяжении последних лет регулярно упоминали в числе главных кандидатов на Нобелевскую премию.В понедельник и вторник Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, а также физики. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по литературе, а в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится Нобелевская неделя уже 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.
https://ria.ru/20201006/premiya-1578432991.html
Владимир Белогорский
Осталось только крепко помнить всем, что благими намерениями вымощена дорога в ад...
44
Make Yellowstone Great Again
А я думал дадут за разработку Новичка.
36
41
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия, наука
СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию
по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Французский микробиолог Шарпантье, работающая сейчас в Германии, и ее коллега, американский биохимик Дженнифер Дудна (Университет Беркли в Калифорнии), несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Его и удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.
"Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярных науках, открыл новые возможности для селекции растений, внес свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней", — подчеркнули представители Нобелевского комитета.
Шарпантье и Дудна на протяжении последних лет регулярно упоминали в числе главных кандидатов на Нобелевскую премию.
В понедельник и вторник Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, а также физики. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по литературе, а в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится Нобелевская неделя уже 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.
Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.