https://ria.ru/20201007/karabakh-1578672046.html

Саркисян назвал условие прекращения огня в Карабахе

Прекращение огня в Нагорном Карабахе возможно только после того, как Анкара уйдет из региона, заявил российским журналистам президент Армении Армен Саркисян. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:07

2020-10-07T17:07

2020-10-07T23:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

обсе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости.</strong> Прекращение огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> возможно только после того, как Анкара уйдет из региона, заявил российским журналистам президент <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Армен Саркисян</a>."Сейчас (в Карабахе. — Прим. ред.) не локальное столкновение, а реальная война, к которой <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> готовились давно. <…> Остановить огонь возможно только в том случае, когда третий игрок (Турция. — Прим. ред.) выйдет из игры", — сказал армянский лидер.Как считает <a href="http://ria.ru/person_Tigran_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Саркисян</a>, международное сообщество должно повлиять на Анкару в этом вопросе.По его словам, Турция не может быть посредником в урегулировании карабахской проблемы, так как сама вовлечена в конфликт. Как добавил президент, ее присутствие <u><a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan">Азербайджане</a></u> понижает суверенитет Баку, однако "это дело самих азербайджанцев"."Все это оказывает негативное влияние на регион, полностью меняет всю картину на Кавказе, выводит ситуацию на другой геополитический уровень, где осью становится Турция", — указал он.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Как говорится в четвертой статье Договора, агрессия в отношении одного из членов организации рассматривается другими участниками как нападение на все государства ОДКБ.Президенты России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию конфликта и выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире