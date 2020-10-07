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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578672046.html
Саркисян назвал условие прекращения огня в Карабахе
Прекращение огня в Нагорном Карабахе возможно только после того, как Анкара уйдет из региона, заявил российским журналистам президент Армении Армен Саркисян. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:07
2020-10-07T23:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
обсе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости.</strong> Прекращение огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> возможно только после того, как Анкара уйдет из региона, заявил российским журналистам президент <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Армен Саркисян</a>."Сейчас (в Карабахе. — Прим. ред.) не локальное столкновение, а реальная война, к которой <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> готовились давно. &lt;…&gt; Остановить огонь возможно только в том случае, когда третий игрок (Турция. — Прим. ред.) выйдет из игры", — сказал армянский лидер.Как считает <a href="http://ria.ru/person_Tigran_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Саркисян</a>, международное сообщество должно повлиять на Анкару в этом вопросе.По его словам, Турция не может быть посредником в урегулировании карабахской проблемы, так как сама вовлечена в конфликт. Как добавил президент, ее присутствие <u><a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan">Азербайджане</a></u> понижает суверенитет Баку, однако "это дело самих азербайджанцев"."Все это оказывает негативное влияние на регион, полностью меняет всю картину на Кавказе, выводит ситуацию на другой геополитический уровень, где осью становится Турция", — указал он.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Как говорится в четвертой статье Договора, агрессия в отношении одного из членов организации рассматривается другими участниками как нападение на все государства ОДКБ.Президенты России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию конфликта и выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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армен саркисян, обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Саркисян назвал условие прекращения огня в Карабахе

17:07 07.10.2020 (обновлено: 23:10 07.10.2020)
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. Прекращение огня в Нагорном Карабахе возможно только после того, как Анкара уйдет из региона, заявил российским журналистам президент Армении Армен Саркисян.
"Сейчас (в Карабахе. — Прим. ред.) не локальное столкновение, а реальная война, к которой Азербайджан и Турция готовились давно. <…> Остановить огонь возможно только в том случае, когда третий игрок (Турция. — Прим. ред.) выйдет из игры", — сказал армянский лидер.
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Как считает Саркисян, международное сообщество должно повлиять на Анкару в этом вопросе.
По его словам, Турция не может быть посредником в урегулировании карабахской проблемы, так как сама вовлечена в конфликт. Как добавил президент, ее присутствие Азербайджане понижает суверенитет Баку, однако "это дело самих азербайджанцев".
"Все это оказывает негативное влияние на регион, полностью меняет всю картину на Кавказе, выводит ситуацию на другой геополитический уровень, где осью становится Турция", — указал он.
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Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Как говорится в четвертой статье Договора, агрессия в отношении одного из членов организации рассматривается другими участниками как нападение на все государства ОДКБ.
Президенты России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию конфликта и выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянОБСЕНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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