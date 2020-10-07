https://ria.ru/20201007/karabakh-1578538214.html

Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика выступает против посредничества Турции в переговорах, говорится в заявлении МИД НКР. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T01:14

2020-10-07T01:14

2020-10-07T01:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид нкр

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

степанакерт

турция

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170360_0:142:2730:1678_1400x0_80_0_0_75a33663f05c9a73ff9f96669248c964.jpg

<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахская республика</a> выступает против посредничества <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в переговорах, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_MID_NKR/" target="_blank" data-auto="true">МИД НКР</a>.Ранее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта."Преступные действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Республики Арцах, поставляет вооружение Азербайджану для ведения войны и рекрутирует боевиков террористических организаций из <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> для участия в боевых действиях, делают невозможным ее дальнейшее членство в Минской группе <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", - добавил МИД.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

Bahman Gulusoy Араик где, ара? 12

Михаил Грозный МИД республики 404 против ) 10

7

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид нкр, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, степанакерт, турция, азербайджан, армения, в мире