https://ria.ru/20201007/karabakh-1578538214.html
Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика выступает против посредничества Турции в переговорах, говорится в заявлении МИД НКР. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:14
2020-10-07T01:14
2020-10-07T01:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мид нкр
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
степанакерт
турция
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170360_0:142:2730:1678_1400x0_80_0_0_75a33663f05c9a73ff9f96669248c964.jpg
<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахская республика</a> выступает против посредничества <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в переговорах, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_MID_NKR/" target="_blank" data-auto="true">МИД НКР</a>.Ранее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта."Преступные действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Республики Арцах, поставляет вооружение Азербайджану для ведения войны и рекрутирует боевиков террористических организаций из <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> для участия в боевых действиях, делают невозможным ее дальнейшее членство в Минской группе <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", - добавил МИД.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
Bahman Gulusoy
Араик где, ара?
12
Михаил Грозный
МИД республики 404 против )
10
7
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170360_0:68:2020:1583_1400x0_80_0_0_49992d136a393020f45718d4e8d5ee65.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид нкр, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, степанакерт, турция, азербайджан, армения, в мире