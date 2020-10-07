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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578538214.html
Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика выступает против посредничества Турции в переговорах, говорится в заявлении МИД НКР. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:14
2020-10-07T01:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мид нкр
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
степанакерт
турция
азербайджан
армения
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахская республика</a> выступает против посредничества <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в переговорах, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_MID_NKR/" target="_blank" data-auto="true">МИД НКР</a>.Ранее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта."Преступные действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Республики Арцах, поставляет вооружение Азербайджану для ведения войны и рекрутирует боевиков террористических организаций из <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> для участия в боевых действиях, делают невозможным ее дальнейшее членство в Минской группе <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", - добавил МИД.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
Араик где, ара?
12
МИД республики 404 против )
10
7
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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мид нкр, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, степанакерт, турция, азербайджан, армения, в мире

Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах

01:14 07.10.2020
 
© РИА НовостиДым от артиллерийского удара в центре Степанакерта
Дым от артиллерийского удара в центре Степанакерта - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт – РИА Новости. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика выступает против посредничества Турции в переговорах, говорится в заявлении МИД НКР.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта.
"В очередной раз твердо заявляем о принципиальной позиции Республики Арцaх относительно недопустимости участия Турции в какой-либо форме в международных посреднических усилиях в рамках процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.
"Преступные действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Республики Арцах, поставляет вооружение Азербайджану для ведения войны и рекрутирует боевиков террористических организаций из Ближнего Востока для участия в боевых действиях, делают невозможным ее дальнейшее членство в Минской группе ОБСЕ", - добавил МИД.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМИД НКРНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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