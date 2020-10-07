https://ria.ru/20201007/dtp-1578699182.html
В МВД Дагестана уточнили число погибших в ДТП с автобусом
Количество погибших в ДТП со школьным автобусом в Кизлярском районе Дагестана возросло до трех, пострадавших - до девяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:51
2020-10-07T18:51
2020-10-07T19:01
республика дагестан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Количество погибших в ДТП со школьным автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана возросло до трех, пострадавших - до девяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике."В ДТП в Кизлярском районе, по предварительной информации, 3 человека погибли, 9 пострадали", - сказал собеседник агентства.ДТП на 339-м километре автодороги "Кавказ" с участием пяти автомобилей произошло примерно в 17 часов 7 октября в среду. В аварии участвовали "Газель", предназначенная для перевозки детей, три большегруза и "LADA XRAY".
https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия