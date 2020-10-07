https://ria.ru/20201007/dtp-1578695110.html
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане, 8 детей и один взрослый госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:32
2020-10-07T18:32
2020-10-07T18:48
республика дагестан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли в ДТП с автобусом в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a>, 8 детей и один взрослый госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Дагестан."По предварительным данным, двое погибших, две женщины, 8 детей и один взрослый человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Дагестане в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a>. В ДТП участвовали пять машин", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия