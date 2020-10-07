https://ria.ru/20201007/dtp-1578695110.html

В ДТП с автобусом в Дагестане погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане, 8 детей и один взрослый госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:32

2020-10-07T18:32

2020-10-07T18:48

республика дагестан

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли в ДТП с автобусом в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a>, 8 детей и один взрослый госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Дагестан."По предварительным данным, двое погибших, две женщины, 8 детей и один взрослый человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом на федеральной автодороге в Дагестане в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a>. В ДТП участвовали пять машин", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия