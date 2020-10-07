https://ria.ru/20201007/cuties-1578619923.html

Netflix обвинили в продвижении "непристойных материалов с участием детей"

Расширенная коллегия присяжных в техасском округе Тайлер обвинила компанию Netflix в продвижении фильма "Милашки" (Cuties), содержащего "непристойные визуальные РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:55

2020-10-07T17:55

2020-10-07T19:24

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578629151_0:0:1576:886_1400x0_80_0_0_7a93a05d146c5aab438c2c0f3213bbbe.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Расширенная коллегия присяжных в техасском округе Тайлер обвинила компанию Netflix в продвижении фильма "Милашки" (Cuties), содержащего "непристойные визуальные материалы с участием детей", <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/oct/07/netflix-indicted-by-texas-grand-jury-over-lewd-visual-material-in-cuties" target="_blank">сообщает</a> The Guardian. Обвинители утверждают, что лента "не имеет никакой серьезной ценности в художественном, творческом, политическом или научном плане". Также их возмущает, что в фильме показывают "обнажение гениталий или лобковой области частично или полностью одетого ребенка".Ранее и пользователи Сети <a href="https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html" target="_blank">раскритиковали</a> работу французского режиссера Маймуны Дукуре за "сексуализацию детей" и даже <a href="https://www.change.org/p/netflix-i-want-netflix-to-remove-the-new-movie-cuties-as-it-promotes-child-pornography?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_abi&recruited_by_id=c95fdd00-e252-11ea-a85d-b9ec6cba1ce6&use_react=false" target="_blank">создали</a> петицию на платформе Change.org, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах.В "Милашках" действие разворачивается вокруг 11-летней девочки по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют тверк ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.

https://ria.ru/20200904/zapret-1576704307.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, в мире