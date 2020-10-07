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https://ria.ru/20201007/cuties-1578619923.html
Netflix обвинили в продвижении "непристойных материалов с участием детей"
Расширенная коллегия присяжных в техасском округе Тайлер обвинила компанию Netflix в продвижении фильма "Милашки" (Cuties), содержащего "непристойные визуальные РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:55
2020-10-07T19:24
культура
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новости культуры
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Расширенная коллегия присяжных в техасском округе Тайлер обвинила компанию Netflix в продвижении фильма "Милашки" (Cuties), содержащего "непристойные визуальные материалы с участием детей", <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/oct/07/netflix-indicted-by-texas-grand-jury-over-lewd-visual-material-in-cuties" target="_blank">сообщает</a> The Guardian. Обвинители утверждают, что лента "не имеет никакой серьезной ценности в художественном, творческом, политическом или научном плане". Также их возмущает, что в фильме показывают "обнажение гениталий или лобковой области частично или полностью одетого ребенка".Ранее и пользователи Сети <a href="https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html" target="_blank">раскритиковали</a> работу французского режиссера Маймуны Дукуре за "сексуализацию детей" и даже <a href="https://www.change.org/p/netflix-i-want-netflix-to-remove-the-new-movie-cuties-as-it-promotes-child-pornography?recruiter=false&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=psf_combo_share_initial&amp;utm_term=psf_combo_share_abi&amp;recruited_by_id=c95fdd00-e252-11ea-a85d-b9ec6cba1ce6&amp;use_react=false" target="_blank">создали</a> петицию на платформе Change.org, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах.В "Милашках" действие разворачивается вокруг 11-летней девочки по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют тверк ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.
https://ria.ru/20200904/zapret-1576704307.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, в мире

Netflix обвинили в продвижении "непристойных материалов с участием детей"

17:55 07.10.2020 (обновлено: 19:24 07.10.2020)
 
© Фото : NetflixКадр из фильма "Милашки"
Кадр из фильма Милашки - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Расширенная коллегия присяжных в техасском округе Тайлер обвинила компанию Netflix в продвижении фильма "Милашки" (Cuties), содержащего "непристойные визуальные материалы с участием детей", сообщает The Guardian.

"Расширенная коллегия присяжных округа Тайлер 23 сентября 2020 года предъявила обвинение Netflix, Inc. в продвижении в округе Тайлер штата Техас фильма "Милашки", в котором используются откровенные кадры с несовершеннолетними", — говорится в заявлении прокуратуры округа.

Обвинители утверждают, что лента "не имеет никакой серьезной ценности в художественном, творческом, политическом или научном плане". Также их возмущает, что в фильме показывают "обнажение гениталий или лобковой области частично или полностью одетого ребенка".
Ранее и пользователи Сети раскритиковали работу французского режиссера Маймуны Дукуре за "сексуализацию детей" и даже создали петицию на платформе Change.org, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах.
В "Милашках" действие разворачивается вокруг 11-летней девочки по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют тверк ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.
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