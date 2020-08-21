В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи обвинили представителей стриминговой платформы Netflix в сексуализации 11-летних девочек при продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре "Милашки" (Cuties), сообщает Independent.
В ленте рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.
Фильм в этом году отметили на фестивале Сандэнс, и он получил 82 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes. Премьера запланирована на 9 сентября, но после того, как появился трейлер и постер, в Сети начали критиковать ленту, не успев ее посмотреть.
Так, в твиттере многих возмутила откровенная одежда юных актрис, которая больше подходит взрослым, и слишком "чувственные танцы" с элементами тверкинга.
I just found a trailer for the movie "Cuties" on Netflix and the blatant sexualization of young girls is DISGUSTING. No one wants to see their child dressed and posed like this. WHY IS NO ONE IS TALKING ABOUT THIS? #cuties @netflix pic.twitter.com/a4rWey3cuj— BP ENT (@ayyverty) August 19, 2020
"Я только что увидела трейлер к фильму "Милашки" на Netflix, и вопиющая сексуализация молодых девушек выглядит отвратительно. Никто не хочет видеть своего ребенка, одетым и позирующим таким образом. Почему никто об этом не говорит?" — возмутилась ayyverty.
"Итак, я открыл Netflix, и тут появилась реклама "Милашек" об 11-летней мусульманской девушке, которая осуществляет свою мечту, игнорируя ценности своих родителей. Когда вы называете фильм "Милашки" и продвигаете его таким образом — это сексуализирует 11-летних детей. Вам должно быть стыдно", — считает iDavid76.
"Эта женщина — режиссер фильма, прославляет педофилию в "Милашках", — присоединился к обсуждению chopstickfemur.
This woman is the director of the film glorifying pedophilia in "cuties" . pic.twitter.com/o4SPdsnQo2— jake (@chopstickfemur) August 19, 2020
"Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали чрезмерно сексуальными", — прокомментировала elizableu.
"А что действительно есть фильм Netflix о тверкинг-танцевальной команде, состоящей из 11-летних девочек, у которого 83 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes и называется он "Милашки"? Я уже даже не удивлена, насколько испорчена наша культура", — написала _Kenziepuff.
На платформе Change.org даже создали петицию, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах: "Фильм "Милашки" показывает детей, вызывающе одетых, сексуально танцующих, и рассчитан только на взрослых зрителей. Он создан для развлечения педофилов. Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы защитить наших детей от эксплуатации в кино".
Виртуальное обращение уже подписали более 45 тысяч пользователей. Однако несмотря на огромное количество негативных комментариев и оценок в Netflix пока никак на них не отреагировали.