Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html
В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
Пользователи обвинили представителей стриминговой платформы Netflix в сексуализации 11-летних девочек при продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:31
2020-08-21T00:31
кино и сериалы
фильмы 2020
новости культуры
netflix
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576060336_0:0:1512:850_1400x0_80_0_0_1d975c128e2bcf52a0a94260676c4eb3.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Пользователи обвинили представителей стриминговой платформы Netflix в сексуализации 11-летних девочек при продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре "Милашки" (Cuties), <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/netflix-cuties-sexualising-children-french-film-promotion-girls-a9679526.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. В ленте рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.Фильм в этом году отметили на фестивале Сандэнс, и он <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/cuties" target="_blank">получил</a> 82 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes. Премьера запланирована на 9 сентября, но после того, как появился трейлер и постер, в Сети начали критиковать ленту, не успев ее посмотреть.Так, в твиттере многих возмутила откровенная одежда юных актрис, которая больше подходит взрослым, и слишком "чувственные танцы" с элементами тверкинга. "Итак, я открыл Netflix, и тут появилась реклама "Милашек" об 11-летней мусульманской девушке, которая осуществляет свою мечту, игнорируя ценности своих родителей. Когда вы называете фильм "Милашки" и продвигаете его таким образом — это сексуализирует 11-летних детей. Вам должно быть стыдно", — <a href="https://twitter.com/iDavid76/status/1296395549038596097" target="_blank">считает</a> iDavid76."Эта женщина — режиссер фильма, прославляет педофилию в "Милашках", — присоединился к обсуждению chopstickfemur."Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали чрезмерно сексуальными", — <a href="https://twitter.com/elizableu/status/1296241286069051397" target="_blank">прокомментировала</a> elizableu. "А что действительно есть фильм Netflix о тверкинг-танцевальной команде, состоящей из 11-летних девочек, у которого 83 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes и называется он "Милашки"? Я уже даже не удивлена, насколько испорчена наша культура", — <a href="https://twitter.com/_Kenziepuff/status/1296257740151697410" target="_blank">написала</a> _Kenziepuff. На платформе Change.org даже <a href="https://www.change.org/p/netflix-i-want-netflix-to-remove-the-new-movie-cuties-as-it-promotes-child-pornography?recruiter=false&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=psf_combo_share_initial&amp;utm_term=psf_combo_share_abi&amp;recruited_by_id=c95fdd00-e252-11ea-a85d-b9ec6cba1ce6&amp;use_react=false" target="_blank">создали</a> петицию, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах: "Фильм "Милашки" показывает детей, вызывающе одетых, сексуально танцующих, и рассчитан только на взрослых зрителей. Он создан для развлечения педофилов. Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы защитить наших детей от эксплуатации в кино". Виртуальное обращение уже подписали более 45 тысяч пользователей. Однако несмотря на огромное количество негативных комментариев и оценок в Netflix пока никак на них не отреагировали.
https://ria.ru/20200521/1571749702.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576060336_352:0:1485:850_1400x0_80_0_0_687a0f32e1e62105752849fea3571973.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, фильмы 2020, новости культуры, netflix

В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"

00:31 21.08.2020
788
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи обвинили представителей стриминговой платформы Netflix в сексуализации 11-летних девочек при продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре "Милашки" (Cuties), сообщает Independent.
В ленте рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.
Фильм в этом году отметили на фестивале Сандэнс, и он получил 82 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes. Премьера запланирована на 9 сентября, но после того, как появился трейлер и постер, в Сети начали критиковать ленту, не успев ее посмотреть.
Так, в твиттере многих возмутила откровенная одежда юных актрис, которая больше подходит взрослым, и слишком "чувственные танцы" с элементами тверкинга.

"Я только что увидела трейлер к фильму "Милашки" на Netflix, и вопиющая сексуализация молодых девушек выглядит отвратительно. Никто не хочет видеть своего ребенка, одетым и позирующим таким образом. Почему никто об этом не говорит?" — возмутилась ayyverty.

"Итак, я открыл Netflix, и тут появилась реклама "Милашек" об 11-летней мусульманской девушке, которая осуществляет свою мечту, игнорируя ценности своих родителей. Когда вы называете фильм "Милашки" и продвигаете его таким образом — это сексуализирует 11-летних детей. Вам должно быть стыдно", — считает iDavid76.
"Эта женщина — режиссер фильма, прославляет педофилию в "Милашках", — присоединился к обсуждению chopstickfemur.
"Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали чрезмерно сексуальными", — прокомментировала elizableu.
"А что действительно есть фильм Netflix о тверкинг-танцевальной команде, состоящей из 11-летних девочек, у которого 83 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes и называется он "Милашки"? Я уже даже не удивлена, насколько испорчена наша культура", — написала _Kenziepuff.
На платформе Change.org даже создали петицию, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах: "Фильм "Милашки" показывает детей, вызывающе одетых, сексуально танцующих, и рассчитан только на взрослых зрителей. Он создан для развлечения педофилов. Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы защитить наших детей от эксплуатации в кино".
Виртуальное обращение уже подписали более 45 тысяч пользователей. Однако несмотря на огромное количество негативных комментариев и оценок в Netflix пока никак на них не отреагировали.
Кадр из трейлера к фильму Сила природы
21 мая, 04:10Культура
Зрители раскритиковали трейлер нового фильма с Мелом Гибсоном
2391133
КультураКино и сериалыфильмы 2020Новости культурыNetflix
Рекомендуем
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров надеется на скорейшее восстановление авиасообщения с Грузией
Съезд движения Солидарность
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
3d-модель мозга человека
Назван легкий способ улучшить работу мозга
Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
В Крыму открывается международный фестиваль Koktebel Jazz Party
Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров. 25 апреля 2019
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Иран
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния