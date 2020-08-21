https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html

В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"

Пользователи обвинили представителей стриминговой платформы Netflix в сексуализации 11-летних девочек при продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:31

2020-08-21T00:31

2020-08-21T00:31

кино и сериалы

фильмы 2020

новости культуры

netflix

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576060336_0:0:1512:850_1400x0_80_0_0_1d975c128e2bcf52a0a94260676c4eb3.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Пользователи обвинили представителей стриминговой платформы Netflix в сексуализации 11-летних девочек при продвижении нового французского фильма Маймуны Дукуре "Милашки" (Cuties), <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/netflix-cuties-sexualising-children-french-film-promotion-girls-a9679526.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. В ленте рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.Фильм в этом году отметили на фестивале Сандэнс, и он <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/cuties" target="_blank">получил</a> 82 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes. Премьера запланирована на 9 сентября, но после того, как появился трейлер и постер, в Сети начали критиковать ленту, не успев ее посмотреть.Так, в твиттере многих возмутила откровенная одежда юных актрис, которая больше подходит взрослым, и слишком "чувственные танцы" с элементами тверкинга. "Итак, я открыл Netflix, и тут появилась реклама "Милашек" об 11-летней мусульманской девушке, которая осуществляет свою мечту, игнорируя ценности своих родителей. Когда вы называете фильм "Милашки" и продвигаете его таким образом — это сексуализирует 11-летних детей. Вам должно быть стыдно", — <a href="https://twitter.com/iDavid76/status/1296395549038596097" target="_blank">считает</a> iDavid76."Эта женщина — режиссер фильма, прославляет педофилию в "Милашках", — присоединился к обсуждению chopstickfemur."Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали чрезмерно сексуальными", — <a href="https://twitter.com/elizableu/status/1296241286069051397" target="_blank">прокомментировала</a> elizableu. "А что действительно есть фильм Netflix о тверкинг-танцевальной команде, состоящей из 11-летних девочек, у которого 83 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes и называется он "Милашки"? Я уже даже не удивлена, насколько испорчена наша культура", — <a href="https://twitter.com/_Kenziepuff/status/1296257740151697410" target="_blank">написала</a> _Kenziepuff. На платформе Change.org даже <a href="https://www.change.org/p/netflix-i-want-netflix-to-remove-the-new-movie-cuties-as-it-promotes-child-pornography?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_abi&recruited_by_id=c95fdd00-e252-11ea-a85d-b9ec6cba1ce6&use_react=false" target="_blank">создали</a> петицию, в которой требуют отменить шоу и фильмы, в которых несовершеннолетние изображены в откровенных образах: "Фильм "Милашки" показывает детей, вызывающе одетых, сексуально танцующих, и рассчитан только на взрослых зрителей. Он создан для развлечения педофилов. Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы защитить наших детей от эксплуатации в кино". Виртуальное обращение уже подписали более 45 тысяч пользователей. Однако несмотря на огромное количество негативных комментариев и оценок в Netflix пока никак на них не отреагировали.

https://ria.ru/20200521/1571749702.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, фильмы 2020, новости культуры, netflix