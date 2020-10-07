https://ria.ru/20201007/chs-1578720739.html

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожара на военном складе

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожара на военном складе, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:55

2020-10-07T20:55

2020-10-07T23:52

взрывы на складах в рязанской области

николай любимов

рязанская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> ввели режим ЧС из-за пожара на военном складе, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a>."Самое главное сейчас — обезопасить людей", — цитирует его пресс-служба правительства области.Глава региона подчеркнул, что ситуацию на арсенале взяли под контроль, а "все самое страшное уже позади"."Все меры при эвакуации людей были приняты. МЧС и полиция работают очень оперативно. Если что-то будет нужно дополнительно, мы подключим силы", — добавил Любимов.По его словам, в результате взрыва пять человек получили травмы, погибших нет. При этом ранее заведующий территориальным отделением медицины катастроф Сергей Кузьминов сообщил РИА Новости, что количество пострадавших возросло до восьми человек.В среду днем у поселка Желтухинский загорелась трава, с нее огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуируют местных жителей.В тушении задействовали около 70 военнослужащих, три пожарных поезда и другую технику. К вылету также готовы четыре самолета-танкера Ил-76.Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-07T20:55 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, рязанская область, происшествия