https://ria.ru/20201007/borrel-1578593239.html
Боррель оценил выдвинутые Баку условия для переговоров с Ереваном
Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы, заявил,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:19
2020-10-07T12:19
2020-10-07T12:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
жозеп боррель
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы, заявил, вступая перед депутатами Европейского парламента, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется", - сказал Боррель.Он также добавил, что крайне озабочен и тем, что "Турция в полной мере поддерживает Баку".Ранее Боррель высказался за возобновление переговоров по урегулированию в Карабахе без всяких условий.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/mirotvortsy-1578562064.html
Maryam M
При желании можно организовать вывод войск и в один день. Что такого невыполнимого?
27
MAX M
Я всю первую карабахскую войну прошел, и не вижу ничего трудновыполнимого в том что бы выкинуть армян из Карабаха. Скоро они сами оттуда рванут, помяни мое слово.
26
20
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сирены тревоги: неспокойная ночь в Степанакерте
В Степанакерте этой ночью неспокойно - несколько раз включили сирену тревоги, время от времени слышны взрывы и видны сильные вспышки.
2020-10-07T12:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы, заявил, вступая перед депутатами Европейского парламента, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется", - сказал Боррель.
Он также добавил, что крайне озабочен и тем, что "Турция в полной мере поддерживает Баку".
Ранее Боррель высказался за возобновление переговоров по урегулированию в Карабахе без всяких условий.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.